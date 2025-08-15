Crvena zvezda potpisala ubojitog strelca!
ZVANIČNO - GOL MAŠINA POTPISALA ZA CRVENU ZVEZDU: Srpski šampion ne staje sa pojačanjima!
Mihajlo Radović, fudbaler rođen 2010. godine, potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, čime je zvanično završen njegov povratak iz Vojvodine.
Tokom jeseni sezone 2023/24, Radović je u dresu beogradskog kluba postigao 12 golova na devet utakmica, nakon čega je prešao u novosadski tim.
Prethodne sezone zabeležio je ukupno 59 pogodaka u svim takmičenjima, što je privuklo pažnju stručnog štaba Crvene zvezde.
U narednoj sezoni nastupaće za Grafičar u Kadetskoj ligi Srbije, gde će se takmičiti protiv starijih igrača.
