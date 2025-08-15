Slušaj vest

Mihajlo Radović, fudbaler rođen 2010. godine, potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, čime je zvanično završen njegov povratak iz Vojvodine.

Tokom jeseni sezone 2023/24, Radović je u dresu beogradskog kluba postigao 12 golova na devet utakmica, nakon čega je prešao u novosadski tim.

Prethodne sezone zabeležio je ukupno 59 pogodaka u svim takmičenjima, što je privuklo pažnju stručnog štaba Crvene zvezde.

U narednoj sezoni nastupaće za Grafičar u Kadetskoj ligi Srbije, gde će se takmičiti protiv starijih igrača.

