Prednost Čukaričkom doneo je Uroš Miladinović golom u 35. minutu, a izjednačenje Spartaku Ilija Babić pogotkom u 73. minutu.

Pobedonosan gol za Čukarički postigao je Miladinović u 76. minutu.

Čukarički je drugi na tabeli sa 10 bodova, dok Spartak zauzima 11. mesto sa četiri boda.

Utakmica šestog kola između Čukaričkog i Crvene zvezde odložena je na zahtev crveno-belih, dok će Spartak u narednom kolu u Subotici dočekati Novi Pazar.

