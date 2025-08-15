Fudbaleri Čukaričkog pobedili su na svom terenu u Beogradu Spartak iz Subotice 2:1, u utakmici petog kola Super lige Srbije.
MILADINOVIĆ PRESUDIO SPARTAKU: Čukarički slavio u Pančevu
Prednost Čukaričkom doneo je Uroš Miladinović golom u 35. minutu, a izjednačenje Spartaku Ilija Babić pogotkom u 73. minutu.
Pobedonosan gol za Čukarički postigao je Miladinović u 76. minutu.
Čukarički je drugi na tabeli sa 10 bodova, dok Spartak zauzima 11. mesto sa četiri boda.
Utakmica šestog kola između Čukaričkog i Crvene zvezde odložena je na zahtev crveno-belih, dok će Spartak u narednom kolu u Subotici dočekati Novi Pazar.
(Beta)
