Slušaj vest

"Mislim da smo zasluženo pobedili, kontrolisali smo utakmicu. Mladost je jako iskusna ekipa, imaju svoj način i stil igre. Jako malo im treba, uprkos tome što smo mi imali inicijativu", naveo je Vladan Milojević za TV Arena Sport.

Crvena zvezda je na gostujućem terenu u Lučanima pobedila Mladost 4:1, u utakmici petog kola Super lige Srbije.

Milojević je rekao i da je Aleksandar Katai, koji je postigao tri gola na utakmici, svojim kvalitetom značajno doprineo pobedi njegove ekipi.

"Mi imamo Saleta Kataija. U svojoj karijeri nisam trenirao boljeg igrača i kvalitetnijeg čoveka. Drago mi je zbog njegovog het-trika. Ima dobar odnos prema treningu, trčao je kao mladić večeras i izvukao utakmicu na suv kvalitet koji poseduje", kazao je trener Crvene zvezde.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa 12 bodova iz četiri utakmice, dok je Mladost sedma sa pet bodova iz pet utakmica.

Milojević je naveo i da će mladi igrači u njegovoj ekipi nastaviti da dobijaju šansu i dodao da je u Lučanima uvek "prelep" ambijent.

Crvena zvezda će u utorak u Beogradu igrati prvu utakmicu dvomeča plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa.

"Igramo protiv jedne neverovatne ekipe, ali se ne plašimo nikoga. Trebaće nam podrška navijača, a mi ćemo dati sve od sebe, pa neka bude po Božjoj volji", naveo je Milojević.

1/11 Vidi galeriju Mladost Lučani - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Trener Mladosti Mladen Dodić rekao je da je u večerašnjoj utakmici presudio kvalitet ekipe Crvene zvezde i Kataija, i dodao da njegova ekipa nije uspela da zadrži fokus u završnici utakmice.

"Presudio je individualni kvalitet Kataija i timski kvalitet ekipe Zvezde. Mi smo se branili celo prvo poluvreme, i uspevali u tome do nadoknade vremena. Uspeli smo da se vratimo, ali posle nismo zadržali fokus u defanzivi. Naša cela odbrana je celu utakmicu trpela konstantne napade Crvene zvezde, koja je zasluženo pobedila. Ostaje žal za tome što nismo uspeli da zadržimo fokus. Čestitam Zvezdi na pobedi", naveo je Dodić.

Dodić je poželeo sreću Crvenoj zvezdi u kvalifikacijama za Ligu šampiona i dodao ;da će njegova ekipa ubuduće pokušati da smanji broj grešaka.

(Beta)