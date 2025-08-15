POČELA JE PREMIJER LIGA: Minut ćutanja u znak Dioga Žota, pa zatim goleada na Enfildu! (VIDEO)
Fudbaleri Liverpula započeli su novu sezonu Premijer lige trijumfom, savladavši Bornmut na “Enfildu” rezultatom 4:2 u meču prvog kola.
Popularni Redsi su tako sezonu otvorili pobedom, dok Bornmut odlazi sa “Enfilda” praznih ruku, iako je uspeo da nadoknadi dva gola zaostatka tokom drugog poluvremena.
Meč na Enfidu počeo je minutom ćutanja u znak Dioga Žote koji je nedavno poginuo u saobraćajnoj nesreći.
Premijer liga, 1.kolo
Petak
Liverpul – Bornmut 4:2
Ekitike 37, Gakpo 49, Kijeza 88, Salah 90+4 – Semenjo 64,76
Subota
13.30 Aston Vila – Njukasl
16.00 Brajton – Fulam
16.00 Sanderlend – Vest Hem
16.00 Totenhem – Barnli
18.30 Vulverhempton – Mančester siti
Nedelja
15.00 Čelsi – Kristal Palas
15.00 Notinhem Forest – Brentford
17.30 Mančester junajted – Arsenal
BONUS VIDEO: