Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula započeli su novu sezonu Premijer lige trijumfom, savladavši Bornmut na “Enfildu” rezultatom 4:2 u meču prvog kola.

Popularni Redsi su tako sezonu otvorili pobedom, dok Bornmut odlazi sa “Enfilda” praznih ruku, iako je uspeo da nadoknadi dva gola zaostatka tokom drugog poluvremena.

Diogo Žota sahrana, Ruben Neves Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, PA, PA Images / Alamy / Profimedia, Press Photo/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meč na Enfidu počeo je minutom ćutanja u znak Dioga Žote koji je nedavno poginuo u saobraćajnoj nesreći. 

Premijer liga, 1.kolo

Petak
Liverpul – Bornmut 4:2
Ekitike 37, Gakpo 49, Kijeza 88, Salah 90+4 – Semenjo 64,76

Subota
13.30 Aston Vila – Njukasl
16.00 Brajton – Fulam
16.00 Sanderlend – Vest Hem
16.00 Totenhem – Barnli
18.30 Vulverhempton – Mančester siti

Nedelja
15.00 Čelsi – Kristal Palas
15.00 Notinhem Forest – Brentford
17.30 Mančester junajted – Arsenal

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ POSLE POBEDE U LUČANIMA: Zaslužena pobeda, kontrolisali smo utakmicu
Vladan Milojević
FudbalMILADINOVIĆ PRESUDIO SPARTAKU: Čukarički slavio u Pančevu
Uroš Miladinović
EuroBasket 2025DA LI JE MOGUĆE? Povredio se važan igrač Srbije - odmah je zamenjen na meču sa Češkom!
Košarkaška reprezentacija Srbije
FudbalKAKAV START PRIMERE: Rajo Valjekano prohujao kroz Đironu
Rajo Valjekano

BONUS VIDEO:

Nikola Jokić pogađa pod faulom Izvor: RTS