"Francuz je postao zaštitni znak na poziciji desnog beka i izuzetno je važan za Hansija Flika sa svojom neograničenom energijom i prodorom po desnom krilu. Solidan u odbrani i dobar u kombinacijama u napadu, Kunde je bio heroj pobede u Kupu kralja protiv Real Madrida prošle sezone", piše u saopštenju Barselone.

Žil Kunde (26) je u Barselonu stigao u julu 2022. godine iz Sevilje, i od tad je odigrao ukupno 141 utakmicu za klub iz Katalonije.

Kao igrač Barselone je u sezonama 2022/23 i 2024/25 bio izabran u idealan tim španske La Lige, dok je sa klubom iz Katalonije prošle sezone osvojio titule u La Ligi, Kupu kralja i Superkupu Španije.

Sa reprezentacijom Francuske, za koju je odigrao ukupno 42 utakmice, je osvojio zlato u Ligi nacija 2021. godine i srebro na Svetskom prvenstvu u Kataru.

(Beta)