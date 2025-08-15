Slušaj vest

Kingsli Koman (29) je sa Al Nasrom potpisao trogodišnji ugovor, a klub nije naveo vrednost transfera.

Francuski krilni napadač je u Bajern stigao u avgustu 2015. godine, i od tad je odigrao ukupno 339 utakmica i postigao 72 gola za nemački klub.

Sa Bajernom je osvojio ukupno 20 trofeja, uključujući i jedan u Ligi šampiona, a ranije u karijeri je igrao i za Juventus i Pari Sen Žermen.

Sa reprezentacijom Francuske, za koju je odigrao ukupno 58 utakmica, je osvojio srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 2016. godine i Svetskom prvenstvu u Kataru.

(Beta)