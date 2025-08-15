Slušaj vest

Fudbaleri Viljareala savladali su Real Ovijedo rezultatom 2:0 u prvom meču nove sezone španskog prvenstva.

Na debiju Veljka Paunovića, trenera Ovijeda, u La Ligi, sve je otišlo nizbro unutar prvih pola sata. Gosti su imai veliku priliku da povedu u 14. minutu, ali je Salomon Rondon promašio penal nakon što ga je golman "žute podmornice" pročitao.

1/8 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao da to samo po sebi nije loše, Paunovićevi momci su u 27. minutu ostali sa igračem manje nakon što je dva žuta u manje od 10 minuta igre dobio Alberto Reina.

Kazna je stigla praktično odmah. Viljareal je prvo zatresao mrežu protivnika preko Ejonga u 29, a potom i preko Geja u 36. minutu i na taj način već tada stavio tačku na meč.

Za Ovijedo je meč u startnoj postavi počeo Luka Ilić, koji je u igri bio sve do 77. minuta.

BONUS VIDEO: