Slušaj vest

Ibrahimović nikada nije imao problem da kaže šta misli, zbog čega je svaki njegov intervju obično privlačio veliku pažnju. Tako se jednom dotakao i teme svog porekla i generalnog stava o religiji.

Popularni Ibra rođen je u Švedskoj kao sin Šefika i Jurke, siromašnih izbeglica iz Bosne i Hrvatske. Zbog toga što dolazi iz "mešovitnog" braka, Zlatanu su često postavljali pitanje - da li je musliman ili katolik.

Foto: Privatna Arhiva

"Zlatane, ti si sin katolikinje i muslimana - da li si religiozan?", glasilo je novinarsko pitanje pre nekoliko godina na koje je slavni Ibrahimović imao spreman odgovor:

"Ne. Ja verujem samo u poštovanje. Tako da ako kažem da 'samo Bog može da mi sudi', na koga ja tu uopšte ciljam tim rečima?".

"Daću ti jedan savršen primer. Kada je moj brat preminuo, imao je leukemiju. Gde je bio Bog da mu pomogne? Svakog dana se zahvaljujete Bogu, molite se Bogu. Gde je taj Bog bio tada? U mom svetu, ja sam svoj Bog. To je ono u šta ja verujem i to je deo mog razmišljanja", ispričao je Zlatan o svom bratu Šapku.

Foto: Privatna Arhiva

Ogroman novac koji je zaradio od fudbala slavni fudbaler pametno je ulagao u brojne privatne poslove i nekretnine, pa iako je već duže vreme u penziji zarađuje više nego ikad.

Jedna od zanimljivijih priča je da je Zlatan majci Šefiki kupio i crkvu u Švedskoj za 9,24 miliona evra, međutim nije imao nikakva posebna religijska osećanja i naredio je da je sruše.

Foto: Screenshot

Naime, plan je bio da se odmah tu izgradi kompleks luksuznih stanova čime je naljutio vernike. Prvobitno je planirano da se ovaj objekat renovira i preuredi u gradsku kuću, ali je umesto toga odlučeno da Zlatan i njegova porodica počnu da se bave i biznisom u oblasti nekretnina.