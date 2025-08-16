Slušaj vest

Dosadašnji fudbaler Bajerna Francuz Kingsli Koman potpisao je trogodišnji ugovor sa Al Naserom, saopštio je klub iz Saudijske Arabije za koji nastupa Kristijano Ronaldo.

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali nemački mediji navode da je transfer vredan 25 miliona evra.

Koman (29) je u Bajern stigao u avgustu 2015. godine, a za klub iz Minhena odigrao je 339 utakmica i postigao 72 gola.

Francuski fudbaler je sa Bajernom osvojio 20 trofeja. On je pre Bajerna igrao za Juventus i Pari Sen Žermen.

Koman je za reprezentaciju Francuske nastupio na 58 mečeva i osam puta se upisao u listu strelaca.

Ne propustiteFudbalEVO ZAŠTO JE RONALDO ANGAŽOVAO SUROGAT MAJKU DA MU RODI BLIZANCE! Dok je Georgina bila trudna, slavni fudbaler se odlučio na ovaj potez, otkrivamo i zbog čega
profimedia-0996343030.jpg
FudbalOVO SU SVI POZNATI DETALJI SVADBE DECENIJE! Kristijano i Georgina planiraju ogromno slavlje, zna se i datum koji su izabrali za venčanje! Počele su pripreme!
Georgina Rodrigez
FudbalKO SU MAJKE RONALDOVO TROJE DECE? Kristijano plaćao vrtoglave svote da sačuva tajnu, a evo i koje šokantne detalje ipak nije uspeo da sakrije!
Ronaldo2.jpg
FudbalGEORGINA JE MIRNA DO KRAJA ŽIVOTA! Otkriveni detalji tajnog sporazuma: Ako je Ronaldo šutne, ostaće bez vile i miliona! Doživotno će joj plaćati ludu sumu!
profimedia-0986617289.jpg

Ergin Ataman u neverici zbog igre Srbije Izvor: RTS