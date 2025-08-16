Luka Zarić i Matej Gaštarov, posle debija za prvi tim protiv Mladosti u Lučanima

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Mladost u Lučanima rezultatom 4:1 (1:0) i tako napravili sjajnu uvertiru pred utakmicu protiv Pafosa, u utorak na Marakani (21.00) u plej-ofu Lige šampiona.

Trener Vladan Milojević utakmicu u Lučanima počeo je sa sedmoricom igrača iz omladinske škole Crvene zvezde - Nikolom Stankovićem, Stefanom Lekovićem, Ademom Avdićem, Vladimirom Lučićem, Vasilijem Kostovom, Jovanom Šljivićem i Aleksom Damjanovićem.

Stefan Leković i Vladimir Lučić na utakmici protiv Mladosti u Lučanima Foto: Dragan Tesic

Njima su se pridružila još dva momka iz Zvezdine fudbalske akademije koji su ušli u drugom poluvremenu. Seniorski fudbal elitnog ranga Superlige osetili su Luka Zarić (2008) i Matej Gaštarov (2006).

Dok se za Luku Zarića već mnogo toga zna, da je budući projekta Crvene zvezde. I momak kojeg je javno pohvalio generalni direktor Zvezdan Terzić, rekavši "da je mali Luka Zarić brži od Nemanje Radonjića", te da je pred njim velika budućnost. Luka Zarić pored Crvene zvezde registrovan je i za Grafičar za kojeg igra u Prvoj ligi.

Luka Zarić i Matej Gaštarov posle utakmice Mladost - Crvena zvezda u Lučanima Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Matej Gaštarov, Zvezdin omladinac i reprezentativac Severne Makedonije nastavlja da pokazuje ogroman potencijal. Protiv Mladosti upisao je prvu utakmicu u dresu seniorskog tima Crvene zvezde u petak veče, a već danas je na novoj utakmici pogodio mrežu za omladinsku selekciju crveno-belih. Radi se o momku koji igra na poziciji defanzivnog veznog igrača.