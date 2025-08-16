Slušaj vest

Činilo se u jednom trenutku da će se bivši kapiten Partizana vratiti u Humsku, ali neće biti ništa od toga.

Radosav Petrović je novi fudbaler Krasave ENI, kluba koji je od ove sezone ušao u elitno društvo Kipra, pišu tamošnji mediji i najavljuju ubrzo ozvaničenje, prenosi Meridian sport.

Navodno je u pitanju ugovor na godinu dana uz mogućnost produžetka saradnje do leta 2027. Petrović je tako prelomio i ostao na Kipru gde je stigao pre dve godine. Nosio je dres APOEL-a, a u inostranstvu je nosio dres Ordabasija, Saragose, Almerije, Sportinga, Rio Avea, Dinamo Kijeva, Genčlerbirligija i Blekburna.

Za Partizan je odigrao 102 utakmice, postigao 18 golova i upisao devet asistencija. Kada je reč o reprezentaciji – na 44 meča je zabeležio dva pogotka.