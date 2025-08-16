Slušaj vest

Ono što radi Aleksandar Katai na terenima srpske Superlige slobodno se može prevesti u magiju.

U skladu sa svojim nadimkom Magiko veteran Crvene zvezde režirao je pobedu protiv Mladosti iz Lučana (4:1) novim het-trikom.

Aleksandar Katai i Vladimir Lučić slave gol Crvene zvezde Foto: Dragan Tesic

Aleksandar Katai pleni profesionalnošću, ali i autoritetom i novcem ne može da se plati njegov uticaj na veliki broj mladih fudbalera Crvene zvezde, koji sa njim dele svlačionicu i teren. Biti pored takvog majstora fudbala, igrati sa njim i učiti od njega je ogromna privilegija.

Svesni su toga na Marakani.

- Aleksandar Katai je na iznenađenje svih nas vaskrsnuo u 34. godini, iznenadio nas parametrima, iste mi vidimo preko uređaja koje oni nose na terenu, to su neverovatne brojke. Mnogo vodi računa o svom telu i ishrani, ubeđen sam da će mu ovo biti sezona života - rekao je nedavno Zvezdan Terzić, generalni direktor kluba.

Zvezdan Terzić na utakmici protiv Leha u Poznanju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Za svega devet minuta Aleksandar Katai demontirao je bunker Mladosti u Lučanima, sa tri lepa i efektna gola. Bio je to njegov šesti het-trik u dresu Crvene zvezde. Posle pet kola upisao je već šest golova i deluje da je Zvezdin Magiko na dobrom putu da ponovi, a možda i premaši sezonu 2021/2022. kada je 24 puta pogađao mrežu rivala.

Aleksandar Katai je sa tri gola protiv Mladosti u Lučanima došao do impresivne brojke od 139 pogodaka u crveno-belom dresu. Prestigao je čuvenog Zorana Filipovića, popeo se na četvrto mesto liste strelaca u klupskoj istoriji i ne namerava da stane. Ispred njega su sada samo Dušan Savić (149), Dragan Džajić (155) i Borivoje Kostić (230).

Aleksandar Katai

Vladan Milojević, trener fudbalera Crvene zvezde, nije krio oduševljenje onim što je Aleksandar Katai prikazao u meču protiv Mladosti:

Devet klinaca iz Omladinske škole igralo u Lučanima Trener Vladan Milojević utakmicu u Lučanima počeo je sa sedmoricom igrača iz omladinske škole Crvene zvezde - Nikolom Stankovićem, Stefanom Lekovićem, Ademom Avdićem, Vladimirom Lučićem, Vasilijem Kostovom, Jovanom Šljivićem i Aleksom Damjanovićem.

Njima su se pridružila još dva momka iz Zvezdine fudbalske akademije koji su ušli u drugom poluvremenu. Seniorski fudbal elitnog ranga Superlige osetili su Luka Zarić (2008) i Matej Gaštarov (2006).

- Mi imamo Saleta Kataija. U svojoj karijeri nisam trenirao boljeg igrača i kvalitetnijeg čoveka. Drago mi je zbog njegovog het-trika. Ima dobar odnos prema treningu, trčao je kao mladić i izvukao utakmicu na suv kvalitet koji poseduje.

Aleksandar Katai je suvo blago Crvene zvezde, čovek koji u svakom trenutku može jednim potezom da reši utakmicu i tako nokautira protivnika.





