Slušaj vest

Pet vezanih pobeda na startu sezone fudbalski klub Vojvodina ostvario je samo jednom u istoriji kluba. Reč je o prvenstvu SR Jugoslavije i sezoni 1993-94. Priliku da dostigne i prestigne taj rezultat ima aktuelne generacija „stare dame“.

U prvenstvima u „staroj“ Jugoslaviji gotovo da je nemoguća misija bila vezati pet pobeda. Dešavalo se to naravno u toku samih sezona, ali nijednom od 1. kola. Do pet u nizu na startu sezonu, Voša je došla samo jednom i to 1993. godine. Tada je tim pod vođstvom Milorada Kosanovića perfektno započeo prvenstvo u kojem je na kraju završio na 3. poziciji.

Imala je posle toga Vojvodina, tri i četiri pobede na startu sezone, ali nijednom nije uspela da dođe do „petice“.

U sezoni 2009-10, posle tri uvodne pobede usledio je remi sa Smederevom. Osam godina kasnije posle četiri vezana trijumfa u petom kolu Vojvodina je poražena od Partizana. Najbliža dolasku do „pet od pet“, Voša je bila 2019. godine. Tada je posle četiri startna trijumfa, u petom kolu remizirala protiv TSC na „Karađorđu“. U slučaju da tim Miroslava Tanjga bude bolji od Javora u subotu od 20 časova, imaćemo priliku za reprizu petog kola iz sezone 2019-20. S drugačijim epilogom – nadaju se svi u taboru velikana iz „srpske Atine“.

Naravno, meč protiv tima iz Bačke Topole je daleko i potpuni fokus Petrovića, Medojevića i drugova je na utakmica protiv Javora. Ivanjičani su pokazali kvalitet u prošlom kolu kada su vodili 2:0 protiv kragujevačkog Radničkog i na kraju došli do vrednog boda (2:2).

Vojvodina je u prve tri utakmice u sezoni došla do tri pobede. Protiv Radnika je pokazala sigurnost u igri i počela misiju pravljenja od „Karađorđa“ – neosvojive tvrđave. Zatim su usledila dva teška gostovanja, Spartaku i OFK Beogradu gde smo videli sjajnu fizičku spremu „belo-crvenih“ i ogromnu borbenost u apsolutno svakoj fazi utakmice.

Zbog svega toga, ne čudi veliko interesovanje navijača za meč Vojvodina – Javor. Novi Sad će u naredne dve nedelje da bude u centru fudbalskih zbivanja kada govorimo o Mocart bet Super ligi Srbije.