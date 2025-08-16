Slušaj vest

Kako je preneo Skaj Italija, Aberdin će bez novčane transakcije osim nominalne naknade dobiti Lazetića, ali će Milan dobiti veliki deo od naredne prodaje srpskog fudbalera, potencijalno do 50 odsto.

Marko Lazetić će doputovati u Škotsku na lekarske preglede, a u nedelju će potpisati ugovor sa Abedinom, naveo je Skaj.

On je u januaru 2022. godine iz Crvene zvezde prešao u Milan za 4,9 miliona evra, ali je za milanski klub odigrao ukupno 12 minuta. On je u međuvremenu igrao na pozajmicama u švajcarskom Altahu, Fortuni Sitard i prošle sezone u TSC-u iz Bačke Topole.

Prošle sezone 21-godišnji napadač postigao je tri gola.

(Beta)

