Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 dočekuju Pafos u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.

Zvezda će u ovaj duel ući bez Rodrigaa i Radeta Krunića, ali to nije uticalo na  odluku poznatih svetskih bukmejkera...

Aleksandar Katai Foto: Dragan Tesic, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Naime, Zvezda je prema proceni svetskih kladionica veliki favorit u prvoj utakmici, jer kvota na pobedu srpskog šampiona iznosi 1.68!

Sa druge strane kvota na pobedu Pafosa je ogromnih 4.50, dok je eventualni remi na Marakani ocenjen kvotom 3.90.

Dakle, favorit je jasan kao dan!

