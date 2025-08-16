Zvezda dočekuje Kiprane u utorak, a ovo su kvote za taj duel.
jasno je sve
DA LI SU BUKMEJKERI REKLI SVOJE? Osvanule "nestvarne" kvote za meč Crvene zvezde i Pafosa!
Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 dočekuju Pafos u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.
Zvezda će u ovaj duel ući bez Rodrigaa i Radeta Krunića, ali to nije uticalo na odluku poznatih svetskih bukmejkera...
Naime, Zvezda je prema proceni svetskih kladionica veliki favorit u prvoj utakmici, jer kvota na pobedu srpskog šampiona iznosi 1.68!
Sa druge strane kvota na pobedu Pafosa je ogromnih 4.50, dok je eventualni remi na Marakani ocenjen kvotom 3.90.
Dakle, favorit je jasan kao dan!
