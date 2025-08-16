Slušaj vest

Totenhem je poveo golovima dvostrukog strelca Rišarlisona, u 10. i 60. minutu, a treći gol postigao je Brenan Džonson u 66. minutu.

Tokom utakmice sudija Majkl Oliver primenio je od ove sezone novo pravilo u Premijer ligi u vezi odugovlačenja, i dosudio je korner za Totenhem, pošto je golman Barnlija Martin Dubravka duže od osam sekundi držao loptu.

U drugom kolu Totenhem će igrati u Mančesteru protiv Sitija, a Barnli će dočekati Sanderlend.

Fudbaleri Brajtona odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Fulama.

Brajton je poveo golom Meta O'Rajlija iz jedanaesterca u 55. minutu, a bod Fulamu doneo je Rodrigo Munis pogotokom u sedmom minutu nadoknade vremena.

Fudbaler Brajtona Jankuba Minte postigao je pogodak u četvrtom minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije gol poništen.

U drugom kolu Brajton će igrati na gostujućem terenu protiv Evertona, a Fulam će u Londonu dočekati Mančester junajted.

Fudbaleri Sanderlenda pobedili su na svom terenu Vest Hem 3:0, u prvoj utakmici posle osam godina u Premijer ligi.

Domaći su poveli golom koji je Eleser Majenda postigao u 61. minutu, a drugi gol postigao je Danijel Balard u 73. Konačan rezultat postavio je Vilson Izidor u drugom minutu nadoknade vremena.

U sledećem kolu Sanderlend će igrati kao gost protiv Barnlija, a Vest Hem će u londonskom derbiju biti domaćin Čelsiju.

Ranije danas Aston Vila i Njukasl odigrali su u Birmingemu 0:0.

Kasnije igraju Vulverhempton - Mančester siti.

(Beta)