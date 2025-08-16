Slušaj vest

Transfer Dušana Tadića u Crvenu zvezdu je propao, ali bi srpski šampion uskoro mogao da aktivira novu transfer bombu!

Kako je preneo portugalski "O žogo", Marko Grujić nema ništa protiv da se vrati u Crvenu zvezdu. Ovijedo, koji je ranije želeo Grujića, nema dovoljno finansijskih kapaciteta da plati srpskog fudbalera.

Marko Grujić Foto: Starsport

Ukoliko Grujiću ne stigne ponuda iz Turske ili Saudijske Arabije, srpskog vezistu bi ponovo mogli da gledamo u dresu Zvezde iz koje je 2016. godine prešao u Liverpul.

Pored Liverpula Grujić je nastupao još i za Hertu, kao i Porto.

BONUS VIDEO:

Marko Grujić šansa Izvor: Arena Sport TV