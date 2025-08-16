Srpski fudbaler Marko Grujić bi mogao da se vrati u Crvenu zvezdu.
TADIĆ JE PROŠLOST, MARKO GRUJIĆ SE VRAĆA U CRVENU ZVEZDU: Aktivira se nova transfer bomba!
Transfer Dušana Tadića u Crvenu zvezdu je propao, ali bi srpski šampion uskoro mogao da aktivira novu transfer bombu!
Kako je preneo portugalski "O žogo", Marko Grujić nema ništa protiv da se vrati u Crvenu zvezdu. Ovijedo, koji je ranije želeo Grujića, nema dovoljno finansijskih kapaciteta da plati srpskog fudbalera.
Ukoliko Grujiću ne stigne ponuda iz Turske ili Saudijske Arabije, srpskog vezistu bi ponovo mogli da gledamo u dresu Zvezde iz koje je 2016. godine prešao u Liverpul.
Pored Liverpula Grujić je nastupao još i za Hertu, kao i Porto.
