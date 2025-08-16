Slušaj vest

Den Tana, poznati američki biznismen, koji je rođen u Srbiji pod imenom Dobrivoje Tanasijević, umro je u 90. godini života, nakon borbe sa teškom bolešću u privatnoj bolnici.

Dobrivoje Tanasijević, poznatiji kao Den Tana je američki ugostitelj, sportski radnik, filmski glumac i producent rodom iz Srbije. Važio je za jednog od najdugovečnijih ljudi u Holivudu.

U mladosti je želeo da bude fudbaler i igrao je za Crvenu zvezdu, svoju sreću je našao preko okeana.

- Bavio sam se glumom, bio sam i producent,producirao 8 filmova, bio sa dva filma u Kanu, Milena Dravić je tada proglašena za najbolju glumicu godine.

Moja ćerka je preuzela tu kompaniju i danas već ima 20 Oskar nominacija. Kompanija se zvala Bata prodakšn, a sada je to Magnolija films, i ja sam još uvek član Akademije i u komitetima koji biraju najbolji strani film i najbolji američki film, jer sam ja član branše producenata koji finansiraju te filmove - govorio je Dan Tana za RTS.

Foto: Privatna Arhiva

Kupio restoran za dolar

Bez ikavog predznanja, u isto vreme bio je u tri biznisa. Glumio i pravio filmove, posedovao fudbalski klub.

- Ja sam fudbal igrao iz ljubavi. Mama je želela da studiram, jer bih kao advokat mogao da zaradim za pristojan život. Danas fudbaler godišnje zaradi više nego američki predsednik za ceo život. Teško je kupiti talenat, nemoguće zapravo. Ali je nenormalno da bilo koji fudbaler košta više od 100 miliona evra. Mada taj novac ne ide njima, njihovo je do petine iznosa - rekao je za Kurir.

Najveću slavu i bogatstvo doneo mue je restoran "Den Tanas" u Los Anđelesu koji i danas okuplja najveću elitu iz Holivuda, ali i iz celog sveta.

- U ugostiteljstvo sam ušao da spasim dva prijatelja koji su bili popularni i bogati ali su imali probleme. Da ne bi zatvorili restoran, ponudili su mi da ga kupim za 30.000 dolara. Kako ja nisam imao taj novac, dogovorili smo se da im dam odmah jedan dolar da uđem u biznis i da kasnije, u ratama po 10.000 dolara otplatim i ostatak. Tako sam sasvim neplanirano postao vlasnik američkog restorana kome sam promenio ime u "Den Tanas". U tom trenutku želja mi je bila da pomognem njima, a zapravo sam najviše pomogao sebi - rekao je za Blic Biznis.

Kako je objasnio, kad se umorio prodao je restoran za nekoliko miliona.

- Kada sam odlučio da ga prodam, iz razloga jer više nisam mogao tome da se posvetim, početna cifra je bila 4 miliona, i želeo sam da ga prodam menadžeru restorana. Iz nekih razloga nismo uspeli da sklopimo posao ali se priča o prodaji pročula i u tih nedelju dana drugi su se takmičili ko će dati veću ponudu.

- Prodao sam ga jednoj dami, za mnogo više od moje početne cene. Imao sam sam jedan uslov, a to je da ne može da otpusti nijednog zaposlenog narednih 5 godina - otkrio je za Blic Biznis.

Sebe vidi kao najsrećnijeg čoveka i nikada se ne bi menjao ni sa kim.

- Vidim Dan Tanu kao najsrećnijeg čoveka na planeti Zemlji. Ne bih promenio svoj život, od prvog dana do današnjeg dana ni sa jednim čovekom. Želim da svaki čovek i svaka žena imaju bar 10 odsto onoga šta sam ja imao u životu - rekao je Dan Tana za RTS.

Foto: Dragana Udovičić

Ko je Dobrivoje Tanasijević?

Rođen je 1935. godine u Čibutkovici ali je odrastao u Beogradu gde mu je otac, takođe ugostitelj, bio uhapšen, a imovina nacionalizovana od strane poratnih komunističkih vlasti.

Sa 12 godina je počeo da igra fudbal, a kasnije je nastupao u FK Crvena Zvezda; godine 1952. je za vreme gostovanja u Belgiji uzeo politički azil.

U SAD je došao 1954. godine u jedan američko-jugoslovenski tim u San Pedru. Den je pohađao i glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, "da bi naučio engleski". Imao je manje uloge u filmovima "The Enemy Below", "Rin Tin Tin", "Peter Gun" i "The Untacables".