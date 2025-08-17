Slušaj vest

Prelepa Andrijana objavila je seriju fotografija sa mora, sa luksuzne jedrilice, a u prvom planu zasijao je impozantni verenički prsten koji je momentalno privukao pažnju njenih pratilaca.

1/5 Vidi galeriju Andrijana Savić, veridba Foto: PrintscreenInstagram/ andrijana___savic

Uz zalazak sunca i romantičan ambijent, Savićeva je ponosno pokazala dragulj na ruci, ali ono što je svima privuklo pažnju jeste - ko je misteriozni muškarac koji joj je ukrao srce?

Iako su mnogi očekivali da će podeliti i fotografiju sa izabranikom, Andrijana je odlučila da njegovo lice sakrije od javnosti.

Ipak, jedno je sigurno - bivša misica blista od sreće, a fotografije sa mora pokazuju da uživa u najlepšim danima svog života.

Foto: Kurir TV

Lepa Andrijana se na Marakani bavi protokolom i organizacijom, a navijači Crvene zvezde njeni su verni fanovi.