Prelepa Andrijana objavila je seriju fotografija sa mora, sa luksuzne jedrilice, a u prvom planu zasijao je impozantni verenički prsten koji je momentalno privukao pažnju njenih pratilaca.

Andrijana Savić, veridba Foto: PrintscreenInstagram/ andrijana___savic

Uz zalazak sunca i romantičan ambijent, Savićeva je ponosno pokazala dragulj na ruci, ali ono što je svima privuklo pažnju jeste - ko je misteriozni muškarac koji joj je ukrao srce?

Iako su mnogi očekivali da će podeliti i fotografiju sa izabranikom, Andrijana je odlučila da njegovo lice sakrije od javnosti. 

Ipak, jedno je sigurno - bivša misica blista od sreće, a fotografije sa mora pokazuju da uživa u najlepšim danima svog života.

misica2.jpg
Foto: Kurir TV

Lepa Andrijana se na Marakani bavi protokolom i organizacijom, a navijači Crvene zvezde njeni su verni fanovi.

misica3.jpg
247433496-2039748919516861-1243780732656276504-n.jpg
screenshot-21.jpg
-lo-9698.jpg

Fudbaleri i navijači Crvene zvezde