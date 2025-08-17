Nekadašnja misica Srbije, prelepa Andrijana Savić, sada zaposlena u marketingu FK Crvena zvezda podelila je pravu životnu vest – verila se!
ZVEZDINA MISICA SE VERILA: Ponosno pokazala prsten, pljušte komentari! (FOTO)
Prelepa Andrijana objavila je seriju fotografija sa mora, sa luksuzne jedrilice, a u prvom planu zasijao je impozantni verenički prsten koji je momentalno privukao pažnju njenih pratilaca.
Andrijana Savić, veridba Foto: PrintscreenInstagram/ andrijana___savic
Uz zalazak sunca i romantičan ambijent, Savićeva je ponosno pokazala dragulj na ruci, ali ono što je svima privuklo pažnju jeste - ko je misteriozni muškarac koji joj je ukrao srce?
Iako su mnogi očekivali da će podeliti i fotografiju sa izabranikom, Andrijana je odlučila da njegovo lice sakrije od javnosti.
Ipak, jedno je sigurno - bivša misica blista od sreće, a fotografije sa mora pokazuju da uživa u najlepšim danima svog života.
Lepa Andrijana se na Marakani bavi protokolom i organizacijom, a navijači Crvene zvezde njeni su verni fanovi.
