Nekadašnji prvi čovek Crvene zvezde svojevremeno je govorio o svom boravku na Marakani. On je tom prilikom rekao da su tada sa pištoljima dolazili na Marakanu tražeći novac:

- Otkako je otišao Dragan Džajić, predsednici su se menjali kao na traci. Kad se kandidovao Dragan Stojković Piksi, dobronamerno sam ga savetovao da ne preuzima tu ulogu. Pokazala se tačnom moja tvrdnja da nije biznismen. Čim se suočio s bezizlazom iz prve teške situacije, odnosno zatečenim dugom od 11 miliona evra, odlučio je da rasproda igrače i pored osvojene duple krune. Fudbaleri su bili štićenici agenata i mafijaša koji su dolazili i pištoljima kasnije tražili novac, a Zvezda nije imala toliku korist - rekao je Den Tana za "Sport".

- Kad je Toplica Spasojević došao umesto Stojkovića, tražio sam da se odrekne plate od 5.000 evra ili napuštam mesto u upravi. Isterao sam svoje, a posle samo godinu dana morao sam da preuzmem vođenje kluba, jer niko drugi nije hteo da se bori, uz dug koji je dostigao 19.164.000 evra. Pored nasleđenog duga, imali smo veliki broj zaposlenih, na svakom mestu po dva, negde i tri čoveka. To je moralo da se smanji, ali nismo imali vremena. Meni je bilo važno da se ne zadužujemo kod banaka i povećavamo minus. Štednjom smo sačuvali milion evra, što je zapisano u knjigama - tvrdi Tanasijević, uz opasku da je zbog privatnih poslova pristao da ulogu predsednika obavlja na ograničeni rok od dva-tri meseca, mada je angažman ispao duži.

Dalje je nastavio:

- Kada je usledila blokada računa predložio sam članovima uprave da uložimo sopstveni novac kao pozajmicu. Dao sam 700.000 evra, Vladimir Jugović i još po neki dali su 300.000 ili 100.000. Parker, Isah i Kleo trebalo je da budu okosnica tima na duže staze, a da ih sa klupe predvodi Ilija Petković, koji je pristao da šest meseci radi bez plate. Nisam uspeo u toj nameri jer sam otišao, ali sam Kleutu poručio da zarad 200.000 evra ne ispuste igrače. Oni, međutim, nisu marili i ispostavilo se da su izgubili milione, iako sam im najavio da ću im pozajmiti pare.

Otkio je i ideju kako Obamu da dovede u Beograd.

- Bio je Putin, biće i Obama. Ako bude posetio Beograd, a ima tih najava, definitivno će obići i stadion Crvene zvezde. Imao sam prilike dva puta da se vidim sa Obamom, oba puta u mom restoranu u Los Anđelesu. To je bilo pre nego što je postao predsednik Amerike. Bio mi je gost sa Ramom Emanuelom, sadašnjim gradonačelnikom Čikaga, mojim velikim prijateljem, koji je Obami jedno vreme bio šef kabineta. Prilikom obilaska restorana zastali smo kod jedne slike na zidu i objasnio sam Obami da smo na slici Dragan Džajić i ja, tako da sad američki predsednik zna ko je Džaja - rekao je Den Tana 2012. godine.

