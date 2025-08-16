Fudbaleri Novog Pazara pobedili su na svom terenu Radnik 2:0, u utakmici petog kola Super lige Srbije.
NOVI PAZAR BEZ GREŠKE! Radnik nije imao šansi u ovom duelu
Novi Pazar je poveo golom Žulijusa Eđikea Opare u 23. minutu, a pobedu je obezbedio Matija Malekinušić u 56. minutu.
Novi Pazar je ostvario drugu uzastopnu pobedu i ima sedam bodova iz četiri utakmice na sedmom mestu na tabeli.
Ekipa iz Surdulice odigrala je pet utakmica, pretrpela treći poraz i zauzima 11. mesto na tabeli sa četiri boda.
U sledećem kolu Novi Pazar će igrati u Subotici protiv Spartaka, a Radnik će dočekati Železničar iz Pančeva.
(Beta)
