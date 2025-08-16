Slušaj vest

Novi Pazar je poveo golom Žulijusa Eđikea Opare u 23. minutu, a pobedu je obezbedio Matija Malekinušić u 56. minutu.

Novi Pazar je ostvario drugu uzastopnu pobedu i ima sedam bodova iz četiri utakmice na sedmom mestu na tabeli.

Ekipa iz Surdulice odigrala je pet utakmica, pretrpela treći poraz i zauzima 11. mesto na tabeli sa četiri boda.

U sledećem kolu Novi Pazar će igrati u Subotici protiv Spartaka, a Radnik će dočekati Železničar iz Pančeva.

(Beta)

