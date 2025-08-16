Fudbaleri Barselone pobedili su na gostujućem terenu Majorku 3:0, u utakmici prvog kola španskog prvenstva.
BARSINA POBEDA U SENCI SUDIJSKIH ODLUKA: Poražena Majorka meč završila sa devetoricom igrača
Aktuelni šampion poveo je u sedmom minutu golom Rafinje, na asistenciju Lamina Jamala, a prednost je udvostručio Feran Tores u 23. minutu.
Konačan rezultat postavio je Jamal pogotkom u četvrtom minutu nadoknade vremena posle dodavanja Gavija.
Majorka je utakmicu završila sa devetoricom igrača. U 33. minutu drugi žuti karton dobio je Manu Morlanes, a šest minuta kasnije zbog oštrog starta crveni karton dobio je Vedad Murići.
U drugom kolu Barselona će igrati na gostujućem terenu protiv Levantea, a Majorka će dočekati Seltu.
