Aktuelni šampion poveo je u sedmom minutu golom Rafinje, na asistenciju Lamina Jamala, a prednost je udvostručio Feran Tores u 23. minutu.

Konačan rezultat postavio je Jamal pogotkom u četvrtom minutu nadoknade vremena posle dodavanja Gavija.

Majorka je utakmicu završila sa devetoricom igrača. U 33. minutu drugi žuti karton dobio je Manu Morlanes, a šest minuta kasnije zbog oštrog starta crveni karton dobio je Vedad Murići.

U drugom kolu Barselona će igrati na gostujućem terenu protiv Levantea, a Majorka će dočekati Seltu.

