Vojvodina je povela u 72. minutu golom Lazara Nikolića, a sedam minuta kasnije izjednačio je Saliman Kajode.

Novu prednost domaćima doneo je Lazar Ranđelović u 84. minutu, a Javor je osvojio bod zahvaljujući autogolu koji je postigao Kufre Eta u 89. minutu.

Vojvodina je prekinula niz od tri pobede i ima 10 bodva na drugom mestu na tabeli.

Javor je takođe odigrao četiri utakmice i još nema pobedu, posle dva poraza na početku sezone, vezao je dva remija i ima dva boda na pretposlednjem 15. mestu na tabeli.

U šestom kolu Vojvodina će dočkati TSC, a Javor će biti domaćin Napretku.

(Beta)