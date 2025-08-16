- Tanasijević je rođen 25. maja 1935. godine u Čibutkovici. Odrastao je u Beogradu, dok je sa 12 godina počeo da trenira fudbal. Tokom karijere je nastupao za našu Crvenu zvezdu, Anderleht, Hanover, kao i klubove u Kanadi. Davne 1973. godine je kupio fudbalski klub Brentford. Bio je istaknuti sportski radnik i patriota, uvek poštovan i cenjen širom sveta. Tokom devedesetih godina priključio se radu Fudbalskog saveza Jugoslavije, a sve sa ciljem da se ostvare što bolji rezultati na kontinentalnom i Svetskom prvenstvu - navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.