Fudbalski klub Crvena zvezda oprostio se od nekadašnjeg igrača i predsednika "crveno-belih" Dobrivoja Tanasijevića Den Tane, koji je danas preminuo u 90. godini.

- Tanasijević je rođen 25. maja 1935. godine u Čibutkovici. Odrastao je u Beogradu, dok je sa 12 godina počeo da trenira fudbal. Tokom karijere je nastupao za našu Crvenu zvezdu, Anderleht, Hanover, kao i klubove u Kanadi. Davne 1973. godine je kupio fudbalski klub Brentford. Bio je istaknuti sportski radnik i patriota, uvek poštovan i cenjen širom sveta. Tokom devedesetih godina priključio se radu Fudbalskog saveza Jugoslavije, a sve sa ciljem da se ostvare što bolji rezultati na kontinentalnom i Svetskom prvenstvu - navodi se na zvaničnom sajtu Zvezde.

Dobrivoje Tanasijević - Den Tana Foto: Youtube Printscreen, Promo, Privatna Arhiva

- Obavljao je funkciju predsednika Crvene zvezde, kao vršilac dužnosti, od 2. septembra 2008. godine, a potom je bio prvi čovek kluba zvanično od 13. novembra 2008. godine, pa do 23. aprila 2009. godine - dodaje se u saopštenju Zvezde.

