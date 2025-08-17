Kompletan sudijski tim biće iz Španije.
Fudbal
UEFA ODREDILA SUDIJU ZA MEČ ZVEZDA - PAFOS: Dolazi iz jedne od najjačih liga...
Španski sudija Alehandro Hernandez biće glavni arbitar na meču između fudbalera Crvene zvezde i Pafosa, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Zvezda u utorak od 21 čas dočekuje šampione Kipra u prvom meču plej-ofa Lige šampiona, aUEFA je za taj meč odredila kompletno špansku sudijsku šestorku.
Hernandez će biti glavni, uz aut linije biće Hoze Naranho i Dijego Sančez Roho, dok je Hoze Luis Munuera određen za četvrtog sudiju.
Glavni u VAR sobi biće Karlos del Sero Grande, a asistiraće mu Valentin Gomez.
