Španski sudija Alehandro Hernandez biće glavni arbitar na meču između fudbalera Crvene zvezde i Pafosa, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Zvezda u utorak od 21 čas dočekuje šampione Kipra u prvom meču plej-ofa Lige šampiona, aUEFA je za taj meč odredila kompletno špansku sudijsku šestorku.

Hernandez će biti glavni, uz aut linije biće Hoze Naranho i Dijego Sančez Roho, dok je Hoze Luis Munuera određen za četvrtog sudiju.

Glavni u VAR sobi biće Karlos del Sero Grande, a asistiraće mu Valentin Gomez.

koreografija navijača Crvene zvezde Izvor: MONDO