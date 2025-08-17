Slušaj vest

Fudbaleri Barselone odbranu titule u La Ligi započeli su ubedljivim trijumfom nad ekipom Majorke.

Slavili su Katalonci rezultatom 3:0, a drugi gol koji je postigao Feran Tores naišao je na osudu ljubitelja fudbala širom planete.

U 23. minutu meča Lamin Jamal je uputio snažan udarac ka golu i pogodio u glavu kapitena protivničkog tima Antonija Railja, koji je istog momenta pao na zemlju.

Desetak sekundi fudbaler Majorke nepomično je ležao na travi, ali fudbaleri Barselone nisu prekidali akciju iako su protivnički fudbaleri odmah podigli ruke i tražili da se igra prekine. Lopta je došla do Toresa koji je uputio sjajan udarac i duplirao prednost Barselone.

Pored fudbalera Barselone, koji su očito zaboravili šta je to fer-plej, na udaru se našao i sudija Hose Munuera, jer nije ispoštovao upustva UEFA. Naime, arbitar je dužan da odmah prekine igru ukoliko igrač dobije udarac u glavu, ali Španac to nije učinio, već je pustio igrače Barselone da završe akciju.

"Svi su videli šta se dogodilo. Protokol kaže da morate da prekinete igru nakon bilo kakvog udarca u glavu. Prošlo je 10 sekundi nakon što sam pao, zavrtelo mi se u glavi i nisam mogao da ustanem. Sudija je trebalo da prekine igru", rekao je ogorčeni Railja nakon meča.

