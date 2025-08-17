Slušaj vest

Fudbaleri Barselone savladali su ekipu Majorke 3:0 u prvom kolu španske La Lige, a meč je obeležio divljački potez Vedata Murićija.

Reprezentativac lažne države Kosovo zaradio je direktan crveni karton u finišu prvog poluvremena, pošto je kopačkom u lice udario golmana Barselone Žoana Garsiju.

Divljački start reprezentativca tzv. Kosova Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U nameri da stigne do lopte pre Garsije, Murići je podigao visoko nogu i udario u glavu nesrećnog čuvara mreže.

Sudija je najpre fudbaleru Majorke pokazao žiti karton, a nakon ekspresne intervencije VAR-a promenio je odluku i poslao sramnog Murićija u svlačionicu.

Posledice brutalnog udarca bile su vidljive na licu golmana Barselone nakon meča, pošto je novi čuvar mreže katalonskog kluba imao ogroman otok na desnoj strani lica.

