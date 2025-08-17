Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 dočekuju Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona.

Uoči tog dvomeča pojavila se jedna neverovatna vest koju je preneo "Sport 24"!

Reč je legendi svetskog fudbala i jednom od najboljih napadača na planeti Edinsonu Kavaniju, koji je navodno blizu dolaska u redove Pafosa!

Crvena zvezda - Leh Foto: Petar Aleksić

Prema navodima pomenutog izvora, čelnici Pafosa su stupili u kontakt sa napadačem Boka Juniorsa. Iako 38-godišnji Urugvajac ima ugovor do zime 2026. godine sa argentinskim klubom, navodno postoji šansa da bi tim iz Buenos Ajresa dao sadašnjem kapitenu odrešene ruke.

Ipak, jasno je da Kavani i da potpiše za Pafos u skorije vreme neće biti opasnost za Crvenu zvezdu, pošto Urugvajac neće imati pravo nastupa.

Prethodno, Pafos je potpisao i Davida Luiza i ne treba se čuditi ukoliko kiparski tim u svoje redove dovede i iskusnog Kavanija.

