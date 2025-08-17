Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dočekuju u ponedeljak od 19.00 IMT u petom kolu Superlige Srbije.

Trener crno-belih Srđan Blagojević obratio se novinarima na redovnoj konferenciji za medije uoči meča u Humskoj. Bilo je reči i o ne dolasku Matije Popovića u Partizan...

- Što se tiče Matije Popovića, nemam novih informacija. Razgovarao sam sa Dankom, koji je zadužen i koji vodi razgovore za taj transfer. Bilo je jako blizu, šta se izdešavalo, to ne znam. Znam da su u pitanju neki kompleksni odnosi, to je ta priča u medijima uveliko. Nemam nikakvu novu informaciju, ja ću doći popodne i pričaću sa Dankom. Popričaćemo na temu svega toga, mi u hodu radimo. Da bi bilo nešto, mora da bude u našim mogućnostima i da se uklapa u put Partizana i to je mladost, perspektiva, potencijal, a i nešto u tom smeru. Ukoliko bude tako nešto, a to je ono što nama treba, može da se desi nešto - rekao je Blagojević.

1/7 Vidi galeriju Matija Popović Foto: Printskrin/Instagram

Potom je spomenuo još jednog Matiju, znatno iskusnijeg Nastasića, koji je takođe bio želja crno-belih, ali ni do njegovog povratka u Humsku nije došlo.

- Prelazni rok je takav, pogotovo na kraju. Hipotetički pitano, hipotetički rečeno i sa moje strane, ja možda kao trener i bih, da li će to tako da bude? Ne znam. Sve mora da se uklopi, ako se pojavi Nastasić da dođe, ne bismo bili protiv toga. Ali to su hipotetički odgovori sa moje strane, prelazni rok je živa stvar. Može svašta da se desi. Odjednom se nešto pojavi, za nešto za šta kažemo ovo ne bi trebalo da propustimo, možda bude ili možda ne bude, da ne ulazimo u dublje analize svega toga - poručio je Blagojević.

Neizostavno, ponovo se vratio na temu Evrope i eliminacije u Škotskoj posle produžetaka.

- Edinburg je iza nas i tužan kraj posle te utakmice, ono što smo pokušali u ova dva dana da potisnemo iz svojih misli. Ono što je bilo dobro, a po mom mišljenju bilo je dosta dobrih stvari. To je podstrek za ono ispred nas, a to su iskušenja u domaćim takmičenjima. Imamo iza sebe jako zahtevnu utakmicu, posle 120 minuta sa igračem manje, što predstavlja novi pritisak na svežinu ovih mladih igrača. Ta opterećnost njihova u prethodnom peroidu, za samo mesec dana je odigrano šest evropskih utakmica i mišljenja sam da ta neka iskušenja i svakojaka iskustva će jako dobro doći njima u tom razvoju i njihovim karijerama.

1/4 Vidi galeriju Srđan Blagojević, predstavljanje u Partizanu Foto: Starsport

- Osetiti toliko mnogo stvari, to posmatram kao benefit. Ono što me raduje, jeste i taj pozitivan eho posle utakmice. Moram da naglasim i posle pobede Partizana, bez obzira na eliminaciju, dajem priznanje za način na koji smo se borili i reprezentovali grb Partizana i srpski fudbal u Škotskoj. To je ono što će nas motivisati svakako u nastavku takmičenja, što će nam dati novi elan. Ja kao trener pre svega i pokušavam da prenesem stav koji svi mi zajedno imamo, a to je kao ona poruka, uvek gađaj Mesec, pa čak i ako promašiš, ostaćeš među zvezdama. Mi već postavljamo nove ciljeve, želimo da idemo i postignemo najviše što možemo i daćemo sve od sebe da to uradimo.

Kakvo je stanje u ekipi posle ispadanja od Hibernijana?

- Moram da kažem da smo svi tužni, kao i navijači. Ali u isto vreme i ponosni. Kada bih ja pričao da ta utakmica sa takvim epilogom i takvim iskustvima bila pre tri dana, da nema uticaj, onda bih bio neozbiljan i smšetan. Uticaj te utakmice stoji i naše je da to neutrališemo, da preusmerimo misli ka sledećim iskušenjima. Prvi je IMT svakako. Mi smo odmah po dolasku iz Edinburga pre dva dana imali trening, stigli na Teleoptik, odmorili se malo, intenzivnije za one koji nisu igrali. Juče smo malo lakše radili. Više smo bacili fokus na psihološko rasterećenje, nismo pričali ni o Edinburgu, ni o IMT-u, sve je u jednom danu. Više je usmereno ka IMT-u, gledaćemo analizu njihove igre. Odradićemo taktičke stvari na treningu i na taj način pokušati skroz i prebaciti fokus na IMT, one neizbežne razgovore oko onoga što nas čeka i oko onoga šta se traži i očekuje.

1/11 Vidi galeriju Hibernijan - Partizan Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

O IMT-u...

- Ispred nas je utakmica protiv IMT-a, svega tri dana posle svega, srećom smo pomerili utakmicu sa nedelje na ponedeljak, da je ostala nedelja bilo bi teško da se oporavimo i fizički i emotivno. Pomerili smo i to je dobar potez za nas i daje nam taj dodatan dan za odmor i pripremu koja mora da bude ubrzana protiv IMT-a. Oni su ekipa, gde treba da bude oprez? Podatak da su u poslednje dve utakmice na strani pobedili u Novom Pazaru i igrali nerešeno, imaju četiri boda na strani. Poslednje dve su završene nerešeno. Svi ti podaci moraju da pozovu na oprez, IMT ima osam stranaca, od toga su došla četiri i to ne bilo kakva, nego iz Francuske, Belgije, Francuske i Rusije. To govori o ambicijama i željama da budu konkurentni u ovom prvenstvu, prethodni podaci i statistiku, sigurno govore da nas ne očekuje laka utakmica i da ne treba da uđemo u utakmicu pod uticajem onoga što je bilo, već samo po uticaju onoga što je ispred nas. Treba da uđemo maksimano posvećeni, samo fokusirani na to i nadam se na podršku navijača, koja bi trebalo da se nasloni na ono što sam pozitivno pričao, taj pozitivan eho sa prethodnih utakmica i da svi nastavimo sa prethodnim ciljevima.

- Što se tičke igračkog kadra, imamo trening u sedam, moramo popričati sa medicinskim osobljem. Niko se nije žalio, da porazgovaramo sa njima. Slična priča kao pred Kruševac, nama treba dobra energija sa svih strana, treba iznutra što se tiče ekipe. Što se tiče igračkog kadra, što se tiče motiva i sa spoljne strane, znači mladim igračima, bez podrške navijača na pravi način kao do sada, teško da možemo nešto više da uradimo. Znam da je ponedeljak, znam da je radni dan, da postoji mnogo izgovora da se ne dođe. Hajde da ne tražimo izgovor, nego da tražimo način. Hajde da svi to uradimo i idemo jedno po jedno. Biće uspona i padova što je očekivano, sigurno je da ćemo dati sve što možemo i znamo.

Blagojević želi da izvuče samo pozitivne stvari iz meča u Škotskoj, ali i čitave Evrope.

- Mi smo od šest pobedili u četiri, a ispali smo iz Evrope. Nismo zadovoljni svakako, s obzirom na to da stanje u kakvom se nalazi Partizan i problemi o kojima se stalno priča, nego mi u sportskom delu. Taj cilj najveći mogući, na svakom mogućem frontu stoji. Nismo zadovoljni, ono što je pozitivno, jeste upravo ta energija koja je pokrenuta u ovom e vropskom putešestviju, kod cele javnosti. Da se smatra da je Partizan na pravom putu koji neće biti lak, biće trnovit, biće svega i svačega. To treba Partizanu i da smo svi iza toga. Drugo što je pozitivno je i evidentan napredak ekipe, od početka priprema od Zlatibora kad smo krenuli sa 16 igrača. Preneli su mi reči Rukavine sa priprema sa Zlatibora, bio je na par treninga, delovalo je kao trening omladinske škole. Igrali smo konkurentne utakmice protiv jakih klubova. Taj proces je generalno sam po sebi dobitak. Ono što je dobro, videli smo da možemo, videli su da mogu. Gde je limit? To niko ne zna. Mi radimo, trudimo, grešimo, padamo i ustajemo svi zajedno. Želimo da dostignemo što više. Kroz taj put skupljamo tu energiju oko sebe. To su napozitnije strane ove priče. Malo je falilo nečega da bi rezultatski izašlo kako treba, verovatno i tog iskustva i manje grešaka u određenim situacija, ali, ja bih u ovom trenutku skrenuo pažnju na to da zaslužuje fokus, to su pozitivne stvari na ovim utakmicama i to kako je izgledala ova ekipa i propuštenim prilikama u ovom prethodnom ciklusu i odigranih šest utakmica.

Na kraju, upitan je i o tome - šta će biti ako ostane ova ekipa na okupu i sledeće godine?

- To je ono šta bi bilo, kad bi bilo. Teško je pričati. Ova ekipa je pokazala da može, da igra na određenom nivou, gde im je limit, gde je plafon? To niko ne zna, može da bude jako visoko, ne mora da znači, to ako neko ima potencijal i ukoliko ne uloži trud, onda ne znači taj potencijal. Ono što je jako važno u Evropi jeste i između ostalog i taj žreb, svedoci smo da te ekipe imaju, imale su daleko lakši put. Partizan je u prošloj sezoni od tri protivnika morao da prođe jednog, a sad je morao od četiri da prođe tri. Kad pogledamo protivnike, bez obzira na to što je povlašćen, ne može da se kaže da je ispod nivoa Partizana, što se tiče kvaliteta. Možda što se tiče rejtinga UEFA, ali u realnosti to nije tako. Jednostavno, takvo je takmičenje da mnogo stvari treba da se poklopi, ali na neke stvari možemo da utičemo, na neke ne. Na ono što možemo da utičemo, gde mi možemo da se poboljšamo, da mi odradimo kao klub i kao ekipa. Igrači na individualnom planu, kao produkt svega toga i da dođe to nešto što svi navijači žele neizmerno i žao mi je što nismo ove godine to doživeli zajedno - rekao je Blagojević.

