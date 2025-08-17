"Tobdžije" su do gola i tri boda stigle u 13. minutu kada je nakon kornera Kalafjori matirao Bajindira
NOVA SEZONA - MANČESTER JUNAJTED STARI: Arsenal jednim udarcem "ubio" Crvene đavole na startu Premijer lige
Nova sezona nije donela novo lice Mančester Junajteda.
U derbiju prvog kola Arsenal je kao gost savladao "Crvene đavole" rezultatom 1:0.
"Tobdžije" su do gola i tri boda stigle u 13. minutu. Nakon kornera je Kalafjori matirao Bajindira. Tražili su domaći fudbaleri prekršaj nad golmanom, ali od toga nije bilo ništa.
Ne može se reći da Junajted nije imao svoju igru i šanse. Dorgu je pogodio stativu u 30. minutu, Kunja tri minuta kasnije imao jedan na jedan sa golmanom Rajom, ali se spetljao...
Početkom drugog poluvremena pretili su Maunt i Bruno Fernandes, ali Junajted danas nije uspeo da pronađe put do mreže rivala.
