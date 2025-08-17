Majstorija nekadašnjeg kapitena srpske reprezentacije.
NESUĐENI LIDER CRVENE ZVEZDE NASTAVIO DA GAZI: Šta radi Dušan Tadić... (VIDEO)
Fudbaleri Al Vahde započeli su novu sezonu u domaćem prvenstvu pobedom nad Ajmanom rezultatom 2:0.
Po prvi put u zvaničnom meču debitovao je i Dušan Tadić, koji je upisao i asistenciju.
Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović
Saga oko Tadića nedavno je privukla veliku pažnju – srpski reprezentativac bio je na korak od potpisa za Crvenu zvezdu, ali je u poslednjem trenutku izabrao Ujedinjene Arapske Emirate i potpisao za Al Vahdu.
Al Vahda je povela u 53. minutu golom Omara Kirbina iz penala, a isti igrač je 12 minuta kasnije duplirao prednost, zahvaljujući asistenciji Dušana Tadića.
Tadić je napustio teren deset minuta pre kraja utakmice.
