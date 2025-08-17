Slušaj vest

Fudbaleri Al Vahde započeli su novu sezonu u domaćem prvenstvu pobedom nad Ajmanom rezultatom 2:0.

Po prvi put u zvaničnom meču debitovao je i Dušan Tadić, koji je upisao i asistenciju. 

Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović

Saga oko Tadića nedavno je privukla veliku pažnju – srpski reprezentativac bio je na korak od potpisa za Crvenu zvezdu, ali je u poslednjem trenutku izabrao Ujedinjene Arapske Emirate i potpisao za Al Vahdu.

Al Vahda je povela u 53. minutu golom Omara Kirbina iz penala, a isti igrač je 12 minuta kasnije duplirao prednost, zahvaljujući asistenciji Dušana Tadića.

Tadić je napustio teren deset minuta pre kraja utakmice.

