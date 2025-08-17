Slušaj vest

Tragedija je potresla sportski svet u regionu nakon što je mladi fudbaler Luka Popović (24) iz Kosovske Mitrovice izgubio život u Kliničkom centru Crne Gore, nakon teške saobraćajne nesreće na putu između Ulcinja i Ade Bojane pre nekoliko dana.

Njegovo stanje bilo je kritično, sa teškim povredama glave, kičme i pluća, a uprkos maksimalnim naporima lekara i molitvama porodice i prijatelja, borba za život je, nažalost, izgubljenam prenosi "Telegraf".

Luka Popović (24) preminuli srpski fudbaler Foto: Instagram/FK Rudar Kosovska Mitrovica

- Sa velikim bolom i tugom primili smo vest da nas je zauvek napustio naš bivši igrač, dete Trepče – Luka Popović. Luka je svoje prve fudbalske korake napravio u našem klubu sa šest godina, a sa šesnaest je debitovao za prvi tim Trepče. Prošao je sve mlađe kategorije, gde je bezbroj puta proglašavan za najboljeg igrača utakmice, turnira, lige, kao i za najboljeg strelca. Uvek je bio kapiten svoje generacije – pravi ratnik i vođa, kako na terenu tako i van njega - navodi se u saopštenju.

Luka Popović je ostavio neizbrisiv trag u FK Trepča i brojnim klubovima u zemlji, gde je bio poznat kao talentovan kapiten i lider generacije, čije su igre i osmeh ostavljali snažan utisak na sve oko njega.

- Luka nije bio samo fudbaler. Bio je dete našeg kluba, dete koje je odrastalo sa nama, dete koje je svima donosilo radost svojim osmehom i ljubaznošću. Bio je jedan od najboljih igrača generacije 2001. godine, ali pre svega je bio - čovek za primer. Skroman, vredan, iskren, uvek spreman da pomogne drugima. Takvi ljudi se retko rađaju. Danas je ceo naš klub u žalosti. Tuguju treneri, saigrači, prijatelji, svi koji su ikada imali čast da ga poznaju. Luka će zauvek ostati deo nas, deo naše porodice. Hvala ti na svakom treningu, svakoj utakmici. Tvoj duh će zauvek živeti u našim srcima. Nikada te nećemo zaboraviti.

U ponedeljak će biti sahranjen na groblju u Rudaru, dok će fudbalski svet odati počast ovom mladiću minutom ćutanja na utakmicama širom Srbije.

