EVO KADA JE SAHRANA DEN TANE: Komemoracija će biti održana na stadionu Crvene zvezde
Dobrivoje Tanasijević, čuveni Den Tana, biće sahranjen u Beogradu u utorak 19. avgusta.
Den Tana će biti sahranjen na Novom groblju, a opelo počinje u 12 časova.
Dan Tana Foto: Youtube Printscreen, Ana Paunković
Dva sata ranije, u organizaciji Fudbalskog kluba Crvena zvezda na stadionu "Rajko Mitić" biće održana komemoracija.
Podsetimo, Den Tana je bio predsednik Crvene zvezde od jeseni 2008. do proleća 2009. godine.
Dobrivoje Tanasijević je preminuo u subotu 16. avgusta u 90. godini.
