Fudbaleri OFK Beograda ostvarili su veliku pobedu u gostima protiv TSC-a u Bačkoj Topoli rezultatom 3:1 (0:1).

Prednost domaćinu doneo je Todoroski u 36. minutu, ali to nije bilo dovoljno čak ni za bod. Posle samo dva minuta igre u nastavku, Knežević je poravnao rezultat, da bi potom na scenu stupio Džej Enem.

Holanđanin u dresu OFK je postigao dva odlučujuća pogotka, u 69. i 88. minutu, te je sva tri boda odneo na Karaburmu. Beogradski tim je stigao do šest osvojenih bodova, dok je TSC ostao na dosadašnjih sedam.

U istom terminu Radnički 1923 i Napredak su remizirali na "Čika Dači" u Kragujevcu u utakmici bez pogodaka.

Superliga Srbije, 5. kolo:

Petak:

Mladost L. – Crvena zvezda 1:3 (0:1)

Bondžulić 67 – Lučić 45+3, Katai 78p, 83, 88

Čukarički – Spartak 2:1 (1:0)

Miladinović 35, 76 – Babić 73

Subota:

Novi Pazar – Radnik 2:0 (1:0)

Opara 17, Malekinušić 57

Vojvodina – Javor 2:2 (0:0)

Nikolić 72, Ranđelović 84, Eta AG 89 - Saliman 79

Nedelja:

Radnički 1923 – Napredak 0:0

TSC – OFK Beograd 1:3 (1:0)

Todoroski 36 – 47, Enem 69, 88

19.30 Železničar – Radnički N.

Ponedeljak:

19.00 Partizan – IMT

