Sportski direktor MilanaIgli Tare govorio je za italijanske medije o potencijalnim pojačanjima "rosonera".

Kako je Tare naveo, srpski napadač Dušan Vlahović jedna je od opcija za napad Milana:

- Hejlund je dobra opcija za nas. Razmatramo njega poslednjih dana, ali je prelazni rok nepredvidiv. Znamo da moramo da reagujemo kada je ta pozicija u pitanju i svesni smo da to mora da bude igrač koji će doneti nešto zaista posebno u grupu - rekao je Tare za Sport Mediaset.

Na pitanje da li se razmišlja i o Dušanu Vlahoviću, operativac rosonera je odgovorio:

- I on je opcija. Jasno je da napadača moramo da dovedemo - podvukao je Igli Tare.

Vlahović je već duže vremena na izlaznim vratima Juventusa i pitanje je trenutka kada će srpski golgeter napustiti Torino u koji je stigao u zimu 2022. godine.

