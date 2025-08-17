DUŠAN VLAHOVIĆ NA METI VIŠESTRUKOG ŠAMPIONA EVROPE: Stigla i potvrda, srpski napadač na radaru!
Sportski direktor MilanaIgli Tare govorio je za italijanske medije o potencijalnim pojačanjima "rosonera".
Kako je Tare naveo, srpski napadač Dušan Vlahović jedna je od opcija za napad Milana:
- Hejlund je dobra opcija za nas. Razmatramo njega poslednjih dana, ali je prelazni rok nepredvidiv. Znamo da moramo da reagujemo kada je ta pozicija u pitanju i svesni smo da to mora da bude igrač koji će doneti nešto zaista posebno u grupu - rekao je Tare za Sport Mediaset.
Na pitanje da li se razmišlja i o Dušanu Vlahoviću, operativac rosonera je odgovorio:
- I on je opcija. Jasno je da napadača moramo da dovedemo - podvukao je Igli Tare.
Vlahović je već duže vremena na izlaznim vratima Juventusa i pitanje je trenutka kada će srpski golgeter napustiti Torino u koji je stigao u zimu 2022. godine.
