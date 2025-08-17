Nemanja Gudelj, kapiten Sevilje na utakmici protiv Atletika iz Bilbaa

Fudbaleri Atletika iz Bilbaa pobedili su večeras na svom terenu Sevilju 3:2, u utakmici prvog kola španske La Lige.

Prednost Atletiku doneo je Niko Vilijams golom iz penala u 36. minutu, a vođstvo je uvećao Maroan Sanadi pogotkom u 43. minutu.

Vođstvo Atletika smanjio je Dodi Lukebakio golom u 60. minutu, a izjednačenje Sevilji doneo je Lusijen Agume pogotkom u 72. minutu.

Pobedonosan gol za Atletik postigao je Robert Navaro u 81. minutu.

Srpski vezista Nemanja Gudelj započeo je utakmicu kao kapiten Sevilje, da bi iz igre izašao u 82. minutu.

Atletik će u narednom kolu u Bilbau dočekati Rajo Valjekano, dok će Sevilja biti domaćin protiv Hetafea.