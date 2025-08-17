HITNO SAOPŠTENJE PAFOSA PRED CRVENU ZVEZDU: Kiprani zagrmeli uoči dolaska u Beograd!
Vest koja je odjeknula u toku dana da je Pafos navodno zainteresovan za Edinsona Kavanija dobila je svoj epilog.
Iz Pafosa su nekoliko sati kasnije reagovali i to preko svog Izvršnog direktora Harisa Teoharusa, koji je rekao da ovo jednostavno nije istina:
- Svet fudbala se sastoji od mnogih faktora: trenera, igrača, službenih lica, administratora, novinara i drugih. Kada neko od njih napravi grešku, obično se izvinjava ili ga kritikuju, čak i oštro napadaju. Ali kada neko „podigne“ galamu, šta se dešava? Samo čekamo sledeću vest da prikrijemo ono što na kraju nije imalo ni traga istine? I sve to prolazi kao da se ništa nije dogodilo... Malo više ozbiljnosti, gospodo - poručio je on.
Inače, Pafos stiže u Beograd u ponedeljak, a u utorak od 21.00 ih čeka okršaj sa Crvenom zvezdom u borbi za plasman u Ligu šampiona.
