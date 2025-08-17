Iz Pafosa su nekoliko sati kasnije reagovali i to preko svog Izvršnog direktora Harisa Teoharusa, koji je rekao da ovo jednostavno nije istina:

- Svet fudbala se sastoji od mnogih faktora: trenera, igrača, službenih lica, administratora, novinara i drugih. Kada neko od njih napravi grešku, obično se izvinjava ili ga kritikuju, čak i oštro napadaju. Ali kada neko „podigne“ galamu, šta se dešava? Samo čekamo sledeću vest da prikrijemo ono što na kraju nije imalo ni traga istine? I sve to prolazi kao da se ništa nije dogodilo... Malo više ozbiljnosti, gospodo - poručio je on.