Vest koja je odjeknula u toku dana da je Pafos navodno zainteresovan za Edinsona Kavanija dobila je svoj epilog.

Iz Pafosa su nekoliko sati kasnije reagovali i to preko svog Izvršnog direktora Harisa Teoharusa, koji je rekao da ovo jednostavno nije istina:

Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

- Svet fudbala se sastoji od mnogih faktora: trenera, igrača, službenih lica, administratora, novinara i drugih. Kada neko od njih napravi grešku, obično se izvinjava ili ga kritikuju, čak i oštro napadaju. Ali kada neko „podigne“ galamu, šta se dešava? Samo čekamo sledeću vest da prikrijemo ono što na kraju nije imalo ni traga istine? I sve to prolazi kao da se ništa nije dogodilo... Malo više ozbiljnosti, gospodo - poručio je on.

Inače, Pafos stiže u Beograd u ponedeljak, a u utorak od 21.00 ih čeka okršaj sa Crvenom zvezdom u borbi za plasman u Ligu šampiona.

