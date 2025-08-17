Srpski reprezentivac napustio Panatinaikos.
ZVANIČNO - POTPISAO: Nemanja Maksimović ima novi klub!
Srpski fudbaler Nemanja Maksimović novi je igrač Šabab Al Ahlija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Maksimović (30) je u klub iz Dubaija prešao iz Panatinaikosa, a Šabab Al Ahli u svom saopštenju nije naveo ni detalje ugovora, ni vrednost transfera.
Srpski vezista je za Panatinaikos igrao samo prošle sezone, dok je pre dolaska u klub iz Atine šest godina bio član Hetafea. U karijeri je nastupao i za Valensiju, Astanu i Domžale.
Za seniorsku reprezentaciju Srbije je odigrao ukupno 56 utakmica, dok je sa omladinskom selekcijom svoje zemlje 2015. godine osvojio zlato na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.
