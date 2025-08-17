to je to

Srpski fudbaler Nemanja Maksimović novi je igrač Šabab Al Ahlija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Maksimović (30) je u klub iz Dubaija prešao iz Panatinaikosa, a Šabab Al Ahli u svom saopštenju nije naveo ni detalje ugovora, ni vrednost transfera.

Srpski vezista je za Panatinaikos igrao samo prošle sezone, dok je pre dolaska u klub iz Atine šest godina bio član Hetafea. U karijeri je nastupao i za Valensiju, Astanu i Domžale.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije je odigrao ukupno 56 utakmica, dok je sa omladinskom selekcijom svoje zemlje 2015. godine osvojio zlato na Svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

