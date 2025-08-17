Slušaj vest

U nedelju veče u crnogorskom fudbalskom šampionatu igrao se derbi između Arsenala iz Tivta i podgoričke Budućnosti koje sa klupe predvodi srpski trener Nenad Lalatović. Ipak, taj meč nije završen...

U 52. minutu je na stadionu u Tivtu nestalo struje i zbog toga je utakmica prekinuta.

Nenad Lalatović, Vojvodina Foto: Starsport, Starsport©

Iako je semafor radio, kao i bilo svetla na okolnim zgradama, sami reflektori nisu radili, te je ustanovljeno da nije moguće u kratkom vremenskom roku otkloniti problem.

Za to vreme, navijači domaćeg tima su popalili bliceve na mobilnim telefonima i u velikoj meri vređali trenera Budućnosti Nenada Lalatovića nazivavši ga "narkomanom" - čime su prešli svaku granicu!

To je potrajalo nekoliko minuta, dok nije odlučeno da se svi akteri povuku i da utakmica bude nastavljena u ponedeljak od 18.30.

