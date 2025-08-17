Srpski golman Marko Dmitrović odigrao je celu utakmicu za Espanjol
MARKO DMITROVIĆ ZAUSTAVIO "JORGANDŽIJE": Espanjol posle preokreta pobedio Atletiko Madrid
Fudbaleri Espanjola pobedili su večeras na svom terenu u Kornelji de Ljobregat Atletiko Madrid 2:1, u utakmici prvog kola španske La Lige.
Prednost Atletiko Madridu doneo je Hulijan Alvares golom u 37. minutu, a izjednačenje Espanjolu Migel Rubio pogotkom u 73. minutu.
Pobedonosan gol za Espanjol postigao je Pere Milja u 84. minutu.
Srpski golman Marko Dmitrović odigrao je celu utakmicu za Espanjol.
Espanjol će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u San Sebastijanu protiv Real Sosijedada, dok će Atletiko Madrid dočekati Elče.
