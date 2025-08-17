Slušaj vest

Fudbaleri Espanjola pobedili su večeras na svom terenu u Kornelji de Ljobregat Atletiko Madrid 2:1, u utakmici prvog kola španske La Lige.

Prednost Atletiko Madridu doneo je Hulijan Alvares golom u 37. minutu, a izjednačenje Espanjolu Migel Rubio pogotkom u 73. minutu.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Pobedonosan gol za Espanjol postigao je Pere Milja u 84. minutu.

Srpski golman Marko Dmitrović odigrao je celu utakmicu za Espanjol.

Espanjol će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u San Sebastijanu protiv Real Sosijedada, dok će Atletiko Madrid dočekati Elče.

