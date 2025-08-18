Slušaj vest

Uprkos hrabroj igri i igri boljoj od protivnikove, pa na kraju i pobedi posle produžetaka, Partizan je završio sa Evropom za ovu sezonu već u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Nakon poraza (2:0) u Humskoj, crno-beli su pobedili Hibernijan rezultatom 3:2 u Edinburgu nakon više od 120 minuta igre, ali to nije bilo dovoljno za plasman u plej-of kvalifikacija.

Nekoliko dana nakon plasmana u četvrto kolo kvalifikacija, fudbaleri Hibernijana su rezultatom 2:0 pobedili Livingston u osmini finala.

Prvi gol je postigao Tiboa Kliđe nakon prekida i udarca glavom, a o drugom se posebno priča, jer je u pitanju majstorija kakva se retko viđa.

Posle prekida u 87. minutu, lopta se odbila na oko 25 metara od gola, Džoš Maligan je prišao njoj, šutnuo iz sve snage i pogodio golmanov desni ugao, a tu golčinu pogledajte u priloženom video snimku: