Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 21.00 čas dočekuju Pafos u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Prema svim paramtrima, kao što su igrački kvalitet, tradicija kluba, trofeji, rezultati fudbaleri Crvene zvezde su favoriti. Međutim, Pafos je ekipa koja se nikako ne može i ne sme potceniti.

Mislav Oršić, fudbaler Pafosa Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

A, upravo takav jedan vid mišljenja vlada u većem delu domaće sportske javnosti. Da je Pafos ekipa koju će Crvena zvezda "preskočiti kao plitak potok". Ali, nije tako. Prvak Kipra, iako relativno mlad klub, osnovan 10. juna 2014. godine, zaslužuje veliki respekt od strane crveno-belih, kako njenih igrača, tako i navijača.

Pafos je u dosadašnjem delu kvalifikacija za Ligu šampiona izbacio Makabi iz Tel Aviva i Dinamo iz Kijeva, klubove koji imaju daleko veću tradiciju u sportskom smislu, ali i finansijsku vrednost na tržištu. Kiprani su Izraelce pobedili u gostima rezultatom 1:0 i to na stadionu TSC u Bačkoj Topoli, dok su kod kuće igrali 1:1. Šampiona Ukrajine savladali su dva puta, prvi put u gostima u Poljskoj rezultatom 1:0, a onda i na domaćem terenu, ubedljivom igrom 2:0.

Valja pomenuti da su dva puta igrali u gostima, sa ekipama koje nisu imalo pravo domaćinstva, jer se u Izrealu i Ukrajini vode ratovi. Zato su umesto u Tel Avivu i Kijevu, igrači Pafosa gostovali u Bačkoj Topoli i Lublinu, u Poljskoj.

1/8 Vidi galeriju Pafos Kipar Foto: Wojciech Szubartowski / imago sportfotodienst / Profimedia, ERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PL / imago sportfotodienst / Profimedia, XENOPHON KARAKALOS / imago sportfotodienst / Profimedia

Vrednost igračkog kadra Pafosa, prema podacima sa Transfermarkta iznosi 20.850.000 evra. Sa druge strane, Makabi iz Tel Aviva vredeo je 34.700.000, a Dinamo iz Kijeva čak 90.600.000 evra. Da napomenemo, vrednost Crvene zvezde je 79.200.000 evra, znači manje od predstavnika Ukrajine koji je dva puta poražen od Pafosa.

Pafos je iskusna i odlično složena ekipa, a za to zasluge nosi španski trener Huan Karlos Karsedo, koji ima odličan portfilio, koji je nekoliko godina bio asistent Unaiju Emeriju, u Sevilji, PSŽ i Arsenalu. Pafos je i prava legija stranaca, jer od 24 registrovana fudbalera za Ligu šampiona, u svojim redovima imaju samo tri igrača sa pasošem Kipra, od toga samo dva etnička Grka.

Nijedan od fudbalera Pafosa nema sedmocifrenu vrednost. Samo desetorica igrača procenjeni su na milion i više evra. Najskuplji fudbaler prvaka Kipra je Portugalac Pepe (2.000.000 evra), a potom slede Rumun Vlad Dragomir (1.800.000), kapiten Muamer Tanković (1.500.000) igrač sa pasošem Švedske i BiH, Hrvat iz BiH Ivan Šunjić (1.500.000), Kongoanac Ken Sema (1.300.000), Hrvat Mislav Oršić (1.300.000), reprezentativac Mozambika Bruno Langa (1.200.000), Brazilci Jaja (1.000.000) i Anderson Silva (1.000.000), Holanđanin Derik Lukasen (1.000.000).

David Luiz fudbaler Pafosa Foto: www.pafosfc.com.cy

Poslednje pojačanje Pafosa jeste iskusni Brazilac David Luiz, koji je predstavljen u klubu. Nekadašnji reprezentativac Brazila, fudbaler Benfike, PSŽ, Arsenala i Čelsija, sa punih 38 godina napravio je pravu euforiju na Kipru. Trebalo bi da bude spreman za revanš utakmicu Pafosa i Crvene zvezde, koja će biti igrana na Kipru 26. avgusta.

Trener Huan Karlos Karsedo voli da se nadigrava sa rivalima, ali isto tako ume i da se zatvori kada ima rezultat, te forsira kontre preko bokova, što se videlo u prvoj utakmici protiv kijevskog Dinama. Pafos najviće igra u formaciji 4-4-2, a startnih 11 čine: Mihail - Bruno, Lukasen, Goldar, Pileas - Korea, Pepe, Šunjić, Oršić - Dragomir, Tanković.

Crvena zvezda će u prvoj utakmici biti oslabljena za neigranje Radeta Krunića i Rodrigaa. Prvi je dobio treći žuti karton protiv Leha, dok je Brazilac isključen. I Pafos ima kadrovskih problema, pa će u Beogradu igrati bez centralnog veznog igrača Domingosa Kvinje, koji ima pasoš Portugala i Gvineje Bisao. Nekadašnji fudbaler engleskog Votforda, takođe je kao i Krunić zaradio suspenziju zbog tri žuta kartona.

Nikos Hristodulides predsednik Kipra i veliki navijač Pafosa Foto: Xenophon Karakalos / Zuma Press / Profimedia

Veliki navijač Pafosa je i predsednik Kipra Nikos Hristodulides, koji je redovan na svim utakmicama ovog kluba. Kao što smo ranije naveli, Pafos je osnovan 2014. i nastao je spajanjem dva lokalna kluba, AEP Pafos i AEK Kuklija, sa ciljem stvaranja jačeg i konkurentnijeg tima koji će predstavljati region Pafosa u najvišem rangu kiparskog fudbala.

Pafos igra domaće utakmice na stadionu "Stelios Kirijakides", kapaciteta oko 9.000 mesta, dok je u Evropi domaćin u Limasolu na stadionu "Alfamega" kapaciteta 10.830 ljudi. Prošle sezone Pafos je igrao grupnu fazu UEFA Lige konferencije, po prvi put u svojoj istoriji, što je bio njegov debi u evropskim takmičenjima. Sada imaju garantovanu grupu Lige Evrope, ali žele Ligu šampiona, čime bi ponovili uspeh Apoela iz Nikozije, koji je jedini kiparski klub koji je igrao elitno UEFA takmičenje.

Prvi trener Pafosa bio je Srbin Radmilo Ivančević. Grb Pafosa je varijacija logotipa AEP Pafos i prvog logotipa FK Pafos, što uključuje ime tima i grada i klasičnu figuru kiparskog heroja Evagorasa Palikaridesa. Logo takođe uključuje boje tima, plavu, belu i zlatnu. Grb je obnovljen tokom perioda 2018/2019, čineći istaknutijim prikaz Evagorasa Palikaridesa, nacionalnog heroja za oslobođenje od kolonijalizma Velike Britanije, kojeg su Englezi obesili 1957. godine.