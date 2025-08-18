Slušaj vest

Bez obzira što je Makabi Tel Aviv savladao Hapoel Jerusalim rezultatom 2:1 i obezbedio peto mesto na Toto kupu, na "Bloomfieldu" su viđene neprijatne scene.

Na tribinama stadiona okupilo se oko 7.500 navijača, a deo njih usmerio je svoje nezadovoljstvo ka srpskom treneru Žarku Lazetiću.

Iako ne govori hebrejski, Lazetiću su poruke bile kristalno jasne, o čemu je srpski stručnjak govorio nakon meča.

- Povici su me povredili, ali sada je gotovo i fokusiram se na narednu utakmicu. Kao Srbin, naučili smo od Novaka Đokovića da ono što ide protiv nas pretvorimo u motivaciju. Razumem razočaranje zbog eliminacije iz Lige šampiona, ali ovo je neprijatno. Kada čujem kako viču 'Lazetiću, ti ološu', ja to prevodim kao 'Hajde, hajde, Laztić - kazao je Lazetić nakon utakmice.

Povodom toga reagovao je i direkto kluba, koji je istakao da Žarko takav tretman od strane navijača nije zaslužio.

- Ne može biti da trener koji je osvojio prvenstvo dobije takav tretman u svom domu, i to ne po prvi put. On zaslužuje drugačiji tretman. On je trener Makabija iz Tel Aviva, koji je došao ovde u vreme kada većina ljudi nije spremna da se približi Izraelu, pa je čak odlučio da ostane još godinu dana. Osvojili smo dva prvenstva zaredom, nakon tri godine bez trofeja, a Žarko je veoma značajan za to što smo prošle sezone zadržali titulu i zaslužuje da ga cene njegovi navijači. Veoma je bolno gledati ovo. Možda grešimo što uopšte reagujemo, ali psovati trenera koji je osvojio šampionat je opasno i to želimo da zaustavimo.