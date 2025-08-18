Slušaj vest

Brazilski fudbalski klub Santos otpustio je trenera Klebera Ksavijera nakon teškog poraza od Vaska da Game (0:6) pred svojim navijačima u nedelju.

"Klub se zahvaljuje treneru na ukazanim uslugama i želi mu sreću u nastavku karijere", saopštio je Santos o Ksavijeru, koji je ekipu preuzeo u aprilu.

Poraz je Santos ostavio na 15. mestu brazilske Serije A, samo dva boda iznad zone ispadanja.

Brazilski reprezentativac i fudbaler Santosa Nejmar je teren napustio u suzama.

Brazilac zaplakao posle blamaže svog Santosa Foto: AGIF / ddp USA / Profimedia

Tridesettrogodišnji Nejmar, bivša zvezda Barselone i Pari Sen Žermena, vratio se u januaru u klub u kojem je ponikao, posle neuspešne epizode u Saudijskoj Arabiji. U junu je produžio ugovor sa Santosom do kraja godine.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteFudbalIGRAO ZA BARSELONU, ROMU I ARSENAL! BIO ŠAMPION EVROPE I TREĆI NA SVETU! Nestvarna životna priča bivšeg golmana Zvezde: Čuva mrežu, a daje golove za "Puškaša"
marko roksic.jpg
FudbalNAVIJAČI ŽESTOKO VREĐALI LAZETIĆA, ON SE SETIO NOVAKA ĐOKOVIĆA, PA IM POSLAO BRUTALNU PORUKU: "Od njega smo naučili da ono što ide protiv nas pretvorimo u..."
tsczvezda57203.jpg
FudbalTRENERA JUNAJTEDA UNIŠTAVAJU ZBOG IZJAVE! Navijači u čudu - ne mogu da veruju da je ovo izgovorio nakon poraza!
Ruben Amorim
FudbalSVE O PAFOSU! Predstavljamo Zvezdinog rivala na putu do Lige šampiona - vrede četiri puta manje, ali...
Pafos navijači

Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport