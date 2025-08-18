Slušaj vest

Brazilski fudbalski klub Santos otpustio je trenera Klebera Ksavijera nakon teškog poraza od Vaska da Game (0:6) pred svojim navijačima u nedelju.

"Klub se zahvaljuje treneru na ukazanim uslugama i želi mu sreću u nastavku karijere", saopštio je Santos o Ksavijeru, koji je ekipu preuzeo u aprilu.

Poraz je Santos ostavio na 15. mestu brazilske Serije A, samo dva boda iznad zone ispadanja.

Brazilski reprezentativac i fudbaler Santosa Nejmar je teren napustio u suzama.

Tridesettrogodišnji Nejmar, bivša zvezda Barselone i Pari Sen Žermena, vratio se u januaru u klub u kojem je ponikao, posle neuspešne epizode u Saudijskoj Arabiji. U junu je produžio ugovor sa Santosom do kraja godine.

Kurir sport/Beta