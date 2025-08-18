Slušaj vest

U centru pažnje ponovo se našao Uroš Đurđević, bivši napadač Partizana, koji je još jednom pokazao svoju klasu.

Sjajni golgeter, koji je domaćoj publici ostao upamćen po impresivnih 24 gola u šampionskoj sezoni Partizana, ovog puta se upisao u strelce u 69. minutu.

1/10 Vidi galeriju Uroš Đurđević Foto: Printskrin/Instagram

Njegov pogodak bio je nesvakidašnji pošto je golman Kamilo Vargas lansirao loptu preko celog terena, odbrana Keretara je potpuno zakazala, a Đurđević se sjajno snašao i rutinski završio akciju za tadašnjih 2:1.

Atlas je samo nekoliko minuta kasnije stigao i do, činilo se, nedostižnih 3:1 u 76. minutu, ali prava drama tek je usledila. Keretaro se nije predavao, u ludoj završnici, domaći tim je do izjednačenja stigao golovima u 90+5. i 90+8. minutu, šokiravši rivala i spasivši bod na domaćem terenu.

Gol Uroša Đurđevića pogledajte u priloženom video snimku: