PIKSI OBJAVIO SPISAK! Oni napadaju Englesku! Povratak Milinković-Savića, ima nekoliko iznenađenja!
Selektor srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi objavio je širi spisak fudbalera za utakmice protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine.
Na spisku se nalaze:
GOLMANI
Đorđe PETROVIĆ Bornmut
Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ Napoli
Veljko ILIĆ TSC
Dragan ROSIĆ Vojvodina
ODBRANA
Nikola MILENKOVIĆ Notingem Forest
Strahinja PAVLOVIĆ Milan
Srđan BABIĆ Spartak Moskva
Strahinja ERAKOVIĆ Zenit
Miloš VELjKOVIĆ Crvena zvezda
Jan Karlo SIMIĆ Anderleht
Nemanja STOJIĆ Makabi Tel Aviv
Aleksa TERZIĆ RB Salcburg
Kosta NEDELjKOVIĆ RB Lajpcig
VEZNI RED
Saša LUKIĆ Fulam
Nemanja MAKSIMOVIĆ Šabab Al Ahli
Andrija ŽIVKOVIĆ PAOK
Lazar SAMARDžIĆ Atalanta
Filip KOSTIĆ Juventus
Stefan MITROVIĆ Verona
Veljko BIRMANČEVIĆ Sparta Prag
Ivan ILIĆ Torino
Nemanja GUDELj Sevilja
Aleksandar KATAI Crvena zvezda
Uroš RAČIĆ Aris
Ognjen UGREŠIĆ Partizan
NAPAD
Aleksandar MITROVIĆ Al Hilal
Dušan VLAHOVIĆ Juventus
Luka JOVIĆ AEK
Nikola ŠTULIĆ Šarlroa
Na spisku ima nekoliko iznenađenja. U selekciju se vratio golman Vanja Milinković-Savić, a zanimljivo je da je poziv dobio i Ognjen Ugrešić iz Partizana.
"Orlovi" će utakmicu protiv Letonije igrati u gostima od 15.00 časova 6. septembra, a onda će tri dana kasnije, 9. septembra na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45 časova dočekati Englesku.
Zatim će naša reprezentacija 14. oktobra 2025. gostovati Andori od 20.45, a 13. novembra u istom terminu igraće na "Vembliju" protiv Engleske. Poslednji meč srpska fudbalska reprezentacija igraće protiv Letonije na svom terenu 16. novembra 2025. od 18.00 časova.
Srbija trenutno u krupi K zauzima treće mesto sa četiri boda, posle remija u Tirani protiv Albanije (0:0) i trijumfa nad Andorom (3:0). Lideri su Englezi koji imaju odigranu utakmicu više od Srbije sa devet bodova, dok su drugi Albanci sa čak četiri meča i svega pet bodova.
