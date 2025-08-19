Slušaj vest

Selektor srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi objavio je širi spisak fudbalera za utakmice protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine.

Na spisku se nalaze:

GOLMANI

Đorđe PETROVIĆ Bornmut

Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ Napoli

Veljko ILIĆ TSC

Dragan ROSIĆ Vojvodina

ODBRANA

Nikola MILENKOVIĆ Notingem Forest

Strahinja PAVLOVIĆ Milan

Srđan BABIĆ Spartak Moskva

Strahinja ERAKOVIĆ Zenit

Miloš VELjKOVIĆ Crvena zvezda

Jan Karlo SIMIĆ Anderleht

Nemanja STOJIĆ Makabi Tel Aviv

Aleksa TERZIĆ RB Salcburg

Kosta NEDELjKOVIĆ RB Lajpcig

VEZNI RED

Saša LUKIĆ Fulam

Nemanja MAKSIMOVIĆ Šabab Al Ahli

Andrija ŽIVKOVIĆ PAOK

Lazar SAMARDžIĆ Atalanta

Filip KOSTIĆ Juventus

Stefan MITROVIĆ Verona

Veljko BIRMANČEVIĆ Sparta Prag

Ivan ILIĆ Torino

Nemanja GUDELj Sevilja

Aleksandar KATAI Crvena zvezda

Uroš RAČIĆ Aris

Ognjen UGREŠIĆ Partizan

NAPAD

Aleksandar MITROVIĆ Al Hilal

Dušan VLAHOVIĆ Juventus

Luka JOVIĆ AEK

Nikola ŠTULIĆ Šarlroa

Na spisku ima nekoliko iznenađenja. U selekciju se vratio golman Vanja Milinković-Savić, a zanimljivo je da je poziv dobio i Ognjen Ugrešić iz Partizana.

"Orlovi" će utakmicu protiv Letonije igrati u gostima od 15.00 časova 6. septembra, a onda će tri dana kasnije, 9. septembra na stadionu "Rajko Mitić" od 20.45 časova dočekati Englesku.

Zatim će naša reprezentacija 14. oktobra 2025. gostovati Andori od 20.45, a 13. novembra u istom terminu igraće na "Vembliju" protiv Engleske. Poslednji meč srpska fudbalska reprezentacija igraće protiv Letonije na svom terenu 16. novembra 2025. od 18.00 časova.

Srbija trenutno u krupi K zauzima treće mesto sa četiri boda, posle remija u Tirani protiv Albanije (0:0) i trijumfa nad Andorom (3:0). Lideri su Englezi koji imaju odigranu utakmicu više od Srbije sa devet bodova, dok su drugi Albanci sa čak četiri meča i svega pet bodova.

