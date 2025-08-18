Slušaj vest

Fudbalski reprezentativac Obale Slonovače Sebastijen Ale napustio je Borusiju Dortmund i danas je potpisao ugovor sa holandskim Utrehtom.

Ubrzo po dolasku u Borusiju 2022. godine dijagnostikovan mu je tumor testisa tokom priprema, zbog čega je morao na dve operacije i hemoterapiju. Na teren se vratio već posle šest meseci.

U sezoni 2022/23. Ale je postigao devet golova u Bundesligi. Tokom prošle sezone bio je na pozajmicama u španskom Leganesu, a potom u Utrehtu, gde je u 18 utakmica postigao šest golova i pomogao ekipi da završi četvrta u Erediviziji i izbori kvalifikacije za Ligu Evrope.

"Sebastijen je ispisao posebnu priču ovde", izjavio je sportski direktor Dortmunda Sebastijan Kel.

Aler se sada vraća u poznatu sredinu, gde je pre deset godina započeo karijeru, a novi ugovor sa Utrehtom potpisao je na jednu sezonu.

Podsetimo, holandski tim će u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope igrati protiv aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine Zrinjskog iz Mostara.

Kurir sport/Beta