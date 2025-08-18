Svi događaji
14:21

Ivanić: Spreman sam!

Biću spreman za sutrašnju utakmicu. 

14:20

Problemi

"Voleo bih da su svi na raspolaganju, imamo kadrovskih problema zbog suspenzija. Arnautović i Radonjić su u fazi rehabilitacije i verovatno na njih neću moći da računam", rekao je Milojević.

14:17

Birane reči o Pafosu

"Što se tiče Pafosa, dobro ih poznajem, obzirom da sam radio tamo. Jako dobro rade skauting, imaju kvalitetan tim, dobrog trenera, iznenađujuće za Kiprane imaju strpljenja i trener im je dosta dugo tu. Očekuje nas izuzetno teška utakmica. Izbacili su Makabi i Dinamo Kijev, dve jako dobre ekipe i sigurno imaju dobar momenat. Svesni smo da igramo protiv jako dobrog protivnika. Imaju sav respekt od nas, ali i ništa više od toga. Biće jako, jako teška utakmica"

14:16

Tužan početak

"U svoje ime, ime stručnog štaba i želim da izjavim saočešće porodici našeg tragično nastradalog navijača, kao i porodici Dena Tane", rekao je Milojević na početku konferencije.

14:15

Milojević i Ivanić

Počinje konferencija, pored trenera crveno-belih tu je i Mirko Ivanić.

14:01

Problemi...

Trener Zvezde neće moći da računa na Krunića i Rodrigaa zbog kartona, a takođe pod znakom pitanja su Arnatunović, Ivanić i Radonjić.

13:35

Vrednosti timova

Crvena zvezda vredi 80 miliona, a Pafos tek 20 miliona evra, glasi procena sajta "Transfermark".

13:30

Zvezda veliki favorit

Kladionice nemaju dilemu i proglasile su srpski tim za velikog favorita. Kvota na Zvezdu je 1,60 dok pobeda Kiprana plaća čak 5,75.