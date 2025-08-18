VLADAN MILOJEVIĆ SE OBRAĆA PRED MEČ ZA LIGU ŠAMPIONA: Tužan početak konferencije...
Vladan Milojević, trener Crvene zvezde obraća se javnosti pred meč Crvena zvezda - Pafos koji se igra u okviru plej-ofa za Ligu šampiona. Prvi duel na Marakani na programu je u utorak od 21 čas.
Problemi
"Voleo bih da su svi na raspolaganju, imamo kadrovskih problema zbog suspenzija. Arnautović i Radonjić su u fazi rehabilitacije i verovatno na njih neću moći da računam", rekao je Milojević.
Birane reči o Pafosu
"Što se tiče Pafosa, dobro ih poznajem, obzirom da sam radio tamo. Jako dobro rade skauting, imaju kvalitetan tim, dobrog trenera, iznenađujuće za Kiprane imaju strpljenja i trener im je dosta dugo tu. Očekuje nas izuzetno teška utakmica. Izbacili su Makabi i Dinamo Kijev, dve jako dobre ekipe i sigurno imaju dobar momenat. Svesni smo da igramo protiv jako dobrog protivnika. Imaju sav respekt od nas, ali i ništa više od toga. Biće jako, jako teška utakmica"
Tužan početak
"U svoje ime, ime stručnog štaba i želim da izjavim saočešće porodici našeg tragično nastradalog navijača, kao i porodici Dena Tane", rekao je Milojević na početku konferencije.
Trener Zvezde neće moći da računa na Krunića i Rodrigaa zbog kartona, a takođe pod znakom pitanja su Arnatunović, Ivanić i Radonjić.
Vrednosti timova
Crvena zvezda vredi 80 miliona, a Pafos tek 20 miliona evra, glasi procena sajta "Transfermark".