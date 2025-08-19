Slušaj vest

Fudbaler JuventusaDanijele Rugani i poznata TV voditeljka Mičela Persiko rešili su da se rastanu posle devet godina zajedničkog života.

Atraktivna Mičela podnela je zahtev za razvod braka, pošto je saznala da njen suprug ima aferu sa italijanskom stjuardesom i manekenkom - Valentinom Mamis Facendom.

Vlahovićev saigrač i poznata voditeljka bili su zajedno još od 20216. godine, a par je 2020. dobio sina Tomasa. Pre dve godine zvanično su stupili u brak, ali on nije potrajao.

Čim je u javnost isplivala priča o preljubi, Mičela je skinula venčani prsten i podnela zahtev za razvod.

Otkrila je da je razvod zatražila zbog emocionalne boli koju je pretrpela i kako bi zaštitila svog sina.

- Nije mi bilo lako poslednjih meseci. Ćutala sam jer sam želela da zaštitim sina, ali sada će se moj advokat baviti svime. Nadala sam se da neće ovako završiti – rekla je Mičela.

Poslednjih meseci u javnosti se šuškalo da je brak fudbalera i voditeljke u velikoj krizi. Pojedini portali objavili su i Ruganijeve fotografije sa atraktivnom crnkom, a kasnije je otkriveno i da se radi o Valentini Mamis - bivšoj manekenki, koja je trenutno zaposlena kao stjuardesa kompanije "Flaj Emirejts".

Kako navode italijanski mediji, Rugani je odlepio za lepom Valentinom. Navodno, tajno su se viđali u Torinu, a posećivala ga je i u Amsterdamu, pošto je Rugani prošlu sezonu proveo na pozajmici u redovima Ajaksa.

Zanimljivo, ljubavnica Valentina pre afere sa fudbalerom nije bila toliko poznata široj javnosti, iako se bavi modelingom. Sada na Instagramu ima više od 20 hiljada pratilaca.

