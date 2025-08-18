Slušaj vest

Reč je o 47-godišnjem stanovniku Liverpula koji je izbačen sa stadiona nakon prekida utakmice, a potom uhapšen u subotu. On je pušten iz pritvora uz meru zabrane prisustvovanja "bilo kojoj regulisanoj fudbalskoj utakmici u Ujedinjenom Kraljevstvu", kao i zabranu prilaska stadionima na manje od 1,6 kilometara.

Policija je navela da je istraga i dalje u toku i da blisko sarađuje sa klubom.

Prva utakmica Liverpula posle smrti Dioga Žote Foto: Cody Froggatt / Zuma Press / Profimedia, Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica između Liverpula i Bornmuta (4:2) bila je prekinuta u 29. minutu, nakon što je Semenjo prijavio uvrede sa tribina. Ganski krilni fudbaler, koji je postigao oba gola za Bornmut na tom meču, izjavio je kasnije da će ga incident "zauvek obeležiti".

"Ne zbog reči jedne osobe, već zato što se cela fudbalska porodica ujedinila i pružila mi podršku", poručio je Semenjo na društvenim mrežama.

